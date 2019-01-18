Москва впервые отметит День студента на общегородском уровне

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

"Московский День студента" 25 января пройдет на площадках по всей столице. В оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны" посетителям пообещали различные творческие, интеллектуальные и спортивные мероприятия.

Организаторы праздника подчеркнули, что столица впервые в истории отметит его на общегородском уровне.

Ранее стало известно, что 25 января ректор МГУ Виктор Садовничий угостит студентов медовухой. Торжественные мероприятия, приуроченные к 264-летней годовщине со дня основания вуза и Дню российского студенчества, пройдут в МГУ 25 и 26 января.

Традиционно День российского студенчества отмечается 25 января. В тот же день почитают мученицу Татьяну Римскую. После подписания в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной указа о создании Московского университета, "Татьянин день" праздновали сначала как день рождения университета, а позднее и как праздник российского студенчества. Начиная с 2005 года праздник приобрел официальный статус.

Идея создания первого университета в России принадлежала ученому Михаилу Ломоносову и генерал-адъютанту императрицы Ивану Шувалову.