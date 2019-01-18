Ректор МГУ угостит студентов медовухой в Татьянин день

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий угостит студентов медовухой во время празднования Дня российского студенчества. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу университета.

Торжественные мероприятия, приуроченные к 264-летней годовщине со дня основания Московского университета и ко Дню российского студенчества, пройдут в МГУ 25 и 26 января. Студенческие гуляния с медовухой от ректора состоятся в субботу, 26 января, в 16:00 в Фундаментальной библиотеке МГУ (фойе 1 этажа).

12 (25) января 1755 года императрица Елизавета Петровна в день памяти святой мученицы Татианы подписала указ об учреждении Московского университета. В 1827 году Татьянин день стали отмечать как праздник, посвященный Московскому университету.

В 1992 году Садовничий, ставший ректором МГУ, предложил отмечать Татьянин день в университете с медовухой.

В Татьянин день, 25 января, для всех посетительниц с этим именем вход в Исторический музей на Красной площади сделают бесплатным.