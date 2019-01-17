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07:37

Татьяны смогут бесплатно посетить Исторический музей

культура выставки праздники

07:37

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Татьянин день, 25 января, для всех посетительниц с этим именем вход в Исторический музей на Красной площади будет бесплатным, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Бесплатно посетить экспозицию в главном здании, а также временные выставки, смогут все обладательницы имени "Татьяна" независимо от возраста.

Вместо денег за билет Татьянам нужно будет показать паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Акция будет действовать в течение всего дня – с 10:00 до 21:00.

В праздник студентов бесплатные экскурсии проведут и на Останкинской телебашне. Увидеть достопримечательности города с высоты птичьего полета смогут студенты очных отделений российских и зарубежных вузов, а также учащиеся средних специальных учебных заведений.

25 января отмечают День российского студенчества. В этот же день почитают мученицу Татьяну Римскую, покровительницу студентов и крупнейшего в России высшего учебного заведения – Московского государственного университета имени Ломоносова. Именно в этот день в 1755 году императрица Елизавета подписала указ о его учреждении.

культура выставки праздники

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