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Москва 24

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Общество

12 января, 22:27

Свыше 400 детей из многодетных и малоимущих семей побывали на елке в Музее Победы

общество город праздники досуг

Фото: Москва 24

Более 400 детей из многодетных и малоимущих семей посетили благотворительную елку в Музее Победы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу музея.

"В Музее Победы 12 января прошла традиционная благотворительная "Рождественская елка" для юных москвичей из многодетных и малоимущих семей. Участниками праздника стали более 400 детей", – говорится в сообщении.

Известно, что в преддверии спектакля ученики воскресных школ представили для гостей рождественский вертеп.

Отмечается, что праздничная елка в Музее Победы проходит с 2013 года. В нынешнем году в представлении принимал участие камерный оркестр, которым руководил заслуженный артист России Виктор Луценко. Кроме того, с шоу световых марионеток выступил кукольник Николай Зыков.

Ранее сообщалось о программе, подготовленной для гостей фестиваля "Путешествие в Рождество". Отмечается, что посетить мастер-классы и увидеть представления можно до 31 января.

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