Собака лучше айфона: реакции детей на четвероногих друзей в подарок на Новый год

Все еще уверены, что айфон или дорогой современный гаджет – это лучший подарок для детей? Тогда посмотрите на реакции девчонок и мальчишек, которые получили на Новый год четвероногих друзей. Те взрослые, которые все детство мечтали о собаке, но так ее и не завели, могут поплакать вместе с нами.

Комочек счастья

Видео: YouTube/Марина Иванова

Девочка Ника всю жизнь мечтала о собаке. В этот Новый год ее заветная мечта сбылась – родители подарили американского стаффордширского терьера. Черно-белую малышку принес за пазухой папа Ники. Когда он расстегнул замок куртки, дочь от счастья просто упала на колени и залилась слезами. А младшая сестренка продолжала повторять: "Какой хорошенький! Ника, сбылась твоя мечта!" Осталось только придумать имя.

"Эту новость нужно сообщить в садике!"

Видео: YouTube/Катрин Leo

Другим сестренкам Дед Мороз подарил на Новый год долгожданного мопса. Только для получения подарка девочкам пришлось исполнить специальный ритуал: взяться за руки, три раза топнуть ногой и прокрутиться вокруг себя. Но сюрприз того стоил. Увидев укутанную в одеяло собаку, старшая беззвучно заревела от радости, а младшая громко завизжала со словами: "Эту новость нужно срочно сообщить всем в садике!"

Домашний зоопарк

Видео: YouTube/Окси 10

А эту семью Дед Мороз балует уже не первый год. Сначала подарил кошку, на следующий год – попугаев, а в этот раз – собаку. Любящая животных семья была рада принять очередной хвостик в свой дом. Недовольной осталась только черная кошка Сара, которая оказалась не готовой разделить свою территорию с новым соседом.

Собака мечты

Видео: YouTube/Клих Ольга

Многие из нас мечтали в детстве произнести заветное: "Это моя собака". Родители этой девочки подарили ей такое счастье да и сами были растроганы, когда увидели реакцию дочери на пушистое новогоднее чудо.

Лабрадор на Рождество

Видео: YouTube/Игорь K1NGzp

Дети одинаковы на всей планете. И по ту сторону океана живут такие же верящие в чудо и мечтающие о четвероногом друге мальчишки и девчонки. В этот Новый год волшебство постучалось на порог к двум братьям. Мальчишки не смогли сдержать слез, когда увидели у своего дома коробку с рождественским подарком – золотистым щенком лабрадора.