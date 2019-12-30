Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

30 декабря, 10:23

Коты vs елки: топ самых невероятных противостояний

общество

Каждый год 31 декабря... Хотя нет, гораздо раньше владельцы котов начинают наблюдать за противостоянием своих питомцев наряженным елкам. Отношения хвостатых с новогодними деревьями всегда были непростыми. Но если раньше хозяева обнаруживали погром постфактум, то теперь все чаще ловят исторические моменты на видео. Показываем топ самых невероятных и смешных атак котов на елки.

Дотянуться до звезды

Видео: Youtube/Budrick3Gaming

Кот по кличке Сессемару решил добраться до огромной золотой звезды на новогоднем дереве. К огорчению полосатого, хозяйка сняла звезду прямо перед его носом. Тогда кот полез на самую верхушку дерева в поисках новой игрушки, но не удержал баланс и с треском упал вместе с елкой на пол.

Утренний сюрприз

Видео: Youtube/Downball1979

Проснувшись после новогодней ночи, хозяева этого кота обнаружили, что от елки почти ничего не осталось. Все блестящие шары разбросаны по полу, гирлянды не горят, а пушистая зеленая красавица напоминает скорее полуголый ствол с ободранными ветвями. И только довольный хвостатый, не обращая внимания ни на кого, продолжает свои атаки на дерево. Итог – фееричное падение елки с котом под истерический смех своей хозяйки.

Проверка на выживание

Видео: Youtube/Andrey V

Самое печальное в этом видео то, что после падения елки на кота хозяин не бежит его спасать. Его также не волнует, что нарядное дерево повалено на пол и нужно его поднять. Хозяин ждет и продолжает снимать, проверяя кота на прочность: вылезет или нет? К счастью, усатый успешно справился с заданием и гордо вылез из-под елки как ни в чем не бывало.

Ночное преступление

Видео: Youtube/Журавлев Евгений

Каким образом хвостатый "вандал" пробрался в офисное здание ночью, непонятно. Однако кот действовал быстро и профессионально: обход вокруг елки – пять секунд, подготовка к захвату – восемь секунд, погром и побег с места преступления – две секунды. После чего он еще успел сделать осмотр упавшего дерева. Наверное, хотел замести следы. О дальнейшем местонахождении преступника ничего не известно.

Рыжее безумие

Видео: Youtube/RM Videos

А этот рыжий, видимо, надышался свежим еловым ароматом и опьянел от безумия. Запутавшись в ленточках и светящихся гирляндах, кот просто потерял ориентацию в пространстве и судорожно махал лапами, пытаясь подняться.

Елка под защитой

Youtube/Murzikland:

Более опытные хозяева кошек все же придумали способ, как защитить елку от своих питомцев. Нужно просто поставить ее в клетку! И тогда даже при наличии пятерых хвостов в доме нарядное дерево будет в полной безопасности. Другой работающий способ – создать вокруг новогоднего дерева круг из мандаринов, лимонов или апельсинов. Кошкам не нравится запах цитрусовых, поэтому, несмотря на все любопытство, они будут обходить елку стороной.

Битва котов с елками

Видео: Youtube/Подборки от Альошина

На закуску предлагаем вам самую смешную подборку атак котов на елки. Берегите своих котов и держите елки под присмотром. С наступающим!

Читайте также

Лоскутникова Наталья

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать