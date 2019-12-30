Коты vs елки: топ самых невероятных противостояний

Каждый год 31 декабря... Хотя нет, гораздо раньше владельцы котов начинают наблюдать за противостоянием своих питомцев наряженным елкам. Отношения хвостатых с новогодними деревьями всегда были непростыми. Но если раньше хозяева обнаруживали погром постфактум, то теперь все чаще ловят исторические моменты на видео. Показываем топ самых невероятных и смешных атак котов на елки.



Дотянуться до звезды

Видео: Youtube/Budrick3Gaming

Кот по кличке Сессемару решил добраться до огромной золотой звезды на новогоднем дереве. К огорчению полосатого, хозяйка сняла звезду прямо перед его носом. Тогда кот полез на самую верхушку дерева в поисках новой игрушки, но не удержал баланс и с треском упал вместе с елкой на пол.

Утренний сюрприз

Видео: Youtube/Downball1979

Проснувшись после новогодней ночи, хозяева этого кота обнаружили, что от елки почти ничего не осталось. Все блестящие шары разбросаны по полу, гирлянды не горят, а пушистая зеленая красавица напоминает скорее полуголый ствол с ободранными ветвями. И только довольный хвостатый, не обращая внимания ни на кого, продолжает свои атаки на дерево. Итог – фееричное падение елки с котом под истерический смех своей хозяйки.

Проверка на выживание

Видео: Youtube/Andrey V

Самое печальное в этом видео то, что после падения елки на кота хозяин не бежит его спасать. Его также не волнует, что нарядное дерево повалено на пол и нужно его поднять. Хозяин ждет и продолжает снимать, проверяя кота на прочность: вылезет или нет? К счастью, усатый успешно справился с заданием и гордо вылез из-под елки как ни в чем не бывало.

Ночное преступление

Видео: Youtube/Журавлев Евгений

Каким образом хвостатый "вандал" пробрался в офисное здание ночью, непонятно. Однако кот действовал быстро и профессионально: обход вокруг елки – пять секунд, подготовка к захвату – восемь секунд, погром и побег с места преступления – две секунды. После чего он еще успел сделать осмотр упавшего дерева. Наверное, хотел замести следы. О дальнейшем местонахождении преступника ничего не известно.

Рыжее безумие

Видео: Youtube/RM Videos

А этот рыжий, видимо, надышался свежим еловым ароматом и опьянел от безумия. Запутавшись в ленточках и светящихся гирляндах, кот просто потерял ориентацию в пространстве и судорожно махал лапами, пытаясь подняться.

Елка под защитой

Youtube/Murzikland:

Более опытные хозяева кошек все же придумали способ, как защитить елку от своих питомцев. Нужно просто поставить ее в клетку! И тогда даже при наличии пятерых хвостов в доме нарядное дерево будет в полной безопасности. Другой работающий способ – создать вокруг новогоднего дерева круг из мандаринов, лимонов или апельсинов. Кошкам не нравится запах цитрусовых, поэтому, несмотря на все любопытство, они будут обходить елку стороной.

Битва котов с елками

Видео: Youtube/Подборки от Альошина

На закуску предлагаем вам самую смешную подборку атак котов на елки. Берегите своих котов и держите елки под присмотром. С наступающим!