Роспотребнадзор дал советы по выбору новогодней елки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору елки на Новый год. В пресс-службе ведомства указали, что лучше всего идти за натуральной елкой в последней декаде декабря.

"Елка, купленная раньше, осыплется задолго до окончания череды новогодних праздников", – говорится в сообщении. Выбирать следует елку с ровным, достаточно толстым стволом без трещин. Ветви должны быть гибкими.

При этом иголки должны быть насыщенного изумрудного цвета, эластичными и крепко держаться на ветках.

"Нужно слегка потрясти елку – если иголки сильно осыпаются, это плохой признак", – отмечают эксперты. После покупки дереву следует дать адаптироваться к теплу, поместив на два-три часа в прохладное место, например, на балкон.

При выборе искусственной елки нужно обратить внимание на качество веток, которые должны быть надежно закреплены. На концах ветвей не должно быть острых краев, оголенной проволоки и зазубрин.

Едкий химический запах говорит об использовании материалов, не соответствующих нормативам. При этом допустимо кратковременное присутствие слабовыраженного запаха пластика.

В то же время елка должна быть изготовлена из огнеустойчивых материалов или обработана специальными составами, исключающими возгорание, резюмировали в Роспотребнадзоре.

Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк ранее рассказал, что на елочных базарах можно будет приобрести новогодние ели от 700 рублей за метр.