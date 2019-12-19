Россиянам дали советы по выбору новогодних костюмов для детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Роспотребнадзоре по Москве предостерегли россиян от покупки новогодних костюмов для детей на стихийных рынках. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по столице.

В ведомстве отметили, что Новый год позволяет каждому ребенку стать сказочным персонажем или любимым героем, однако при всем этом не стоит забывать о безопасности.

"Среди множества вариантов следует выбрать именно такой новогодний костюм, который будет нравиться и вам, и ребенку и будет безопасен. На что необходимо обращать внимание родителям при выборе новогоднего карнавального костюма для ребенка? Прежде всего, не следует покупать новогодние костюмы на стихийных рынках и у неизвестных лиц", – говорится в сообщении.

Помимо этого, наряды должны быть легкими, мягкими и удобными. Важно, чтобы они не сдавливали поверхность тела и не оказывали вредного воздействия на организм малышей.

"Новогодний наряд должен быть максимально удобным, не вызывать перегрева и переохлаждения. Поэтому следует выбирать костюмы, идеально подходящие по размеру. Различные детали костюмов не должны нигде давить или натирать кожу ребенка. Те части одежды, которые будут соприкасаться с телом ребенка, должны иметь натуральную подкладку", – добавили специалисты.

Также важным фактором при выборе карнавального костюма является запах. Одежда не должна неприятно пахнуть и оставлять следы краски, иначе это может вызвать аллергическую реакцию.

Ранее специалист по этикету рассказала, как правильно выбрать новогодний наряд. Женщинам дали советы по выбору платьев с пайетками, призвав относиться к ним с осторожностью.