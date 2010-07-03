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Общество

18:16

Специалист по этикету рассказала, как правильно выбрать новогодний наряд

общество праздники

Фото: depositphotos/pressmaster

Проблема выбора праздничного наряда наиболее остро встает в преддверии Нового года. Специалисты рассказали, как правильно подобрать одежду для новогодней ночи. Об этом пишет издание "Дни.ру".

Поскольку символом 2020 года является Белая Металлическая Крыса, то в праздничном образе обязательно должны присутствовать блестящие элементы. О том, как правильно выбрать наряд, рассказала директор Австрийской Высшей школы этикета, специалист международного класса по всем видам этикета Мария Буше.

В первую очередь она порекомендовала узнать, где будет проходить торжество, и в соответствии с этим подбирать одежду. В случае наличия дресс-кода его необходимо обязательно соблюсти. Так, если мероприятие будет проходить в ресторане, то нужно подготовить вечернее платье.

Буше предостерегла женщин от портящих образ деталей, таких, например, как силиконовые бретельки от нижнего белья. Также важно не переусердствовать с глубоким декольте и разрезами.

Помимо этого, нужно продумать и верхнюю одежду на тот случай, если придется выбегать на улицу. Эксперт посоветовала задуматься о приобретении на этот случай пиджака или смокинга.

"Многие меня спрашивают: "Можно ли надевать на празднование Нового года платье, в котором уже выходили в свет?" Ни в коем случае! Это то же самое, что надеть одно и то же платье на свадьбу с двумя разными мужчинами. Чтобы такого желания даже не возникало, выбирайте платье, которое можно будет надеть еще куда-то, усложнив его, допустим, пиджаком или пальто", – порекомендовала Буше.

Кроме этого, директор школы этикета указала на осторожность при выборе платьев с пайетками, поскольку нередко нашитые машинным способом на искусственную сетку блестки могут "удешевить" и напрочь испортить наряд. По словам Буше, чем проще фасон платья, тем дороже и эффектнее оно будет выглядеть.
Кроме того, особая роль в новогоднем образе уделяется макияжу. Под яркие наряды не стоит делать акценты на лице и применять алую помаду. Лаконичные стрелки, чуть подчеркнутые губы и забранные волосы станут идеальным дополнением образа.

Также важно с пониманием отнестись к выбору колготок. Специалист советует остановиться на выборе так называемых жидких колготок, позабыв про лайкровые варианты.

Украшения также крайне важны в новогоднюю ночь, однако с ними тоже можно перестараться. Если выбор пал на блестящее платье, то необходимо ограничиться изысканными украшениями, которые подчеркивают красоту образа, а не перенимают все внимание на себя. В случае же если платье просто и элегантно, тогда можно сделать акцент на сияющем украшении.

Ранее специалисты рассказали, от каких подарков необходимо воздержаться на Новый год. В их число вошли сертификаты в магазины, гели для душа и шампуни, а также дорогие презенты.

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