Подсчитаны траты россиян на алкоголь для Нового года

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Россияне планируют потратить на алкоголь для новогоднего стола в среднем около 3,7 тысячи рублей, сообщает газета "Известия".

По данным компании Nielsen, траты на спиртное составляют 35% от общей стоимости новогодней продуктовой корзины. Аналитики отмечают, что россияне готовы потратить на праздничный стол 10 тысяч рублей.

Согласно исследованию, 84% опрошенных будут покупать игристые вина и шампанское. На втором месте по популярности вино. Его собираются ставить на стол 59% респондентов. 40% отдадут предпочтение водке.

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз отметил, что перед Новым годом цены на алкоголь в России останутся на том же уровне. При этом он считает бессмысленным расчет средних трат на спиртное для новогоднего стола, поскольку, по его словам, алкоголь на 3,7 тысячи рублей для пары и для компании из 10 человек – разные вещи.

В целом в продуктовую корзину входят овощи и фрукты, свежее мясо, птица и рыба, мясные продукты, сыры. Спрос на эти продукты поднимается в предновогоднюю неделю.

По подсчетам IT-компании "Эвотор", средняя стоимость новогоднего ужина на одного россиянина составит 446 рублей, что на 16% больше, чем годом ранее.

В предпраздничные дни россияне покупают украшения и искусственные елки. По словам директора по развитию в Ozon Анны Карповой, расходы на новогоднюю атрибутику в конце ноября – начале декабря возросли на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Она отметила, что в этом году в 2,5 раза увеличились продажи елок высотой 60 сантиметров. В основном же клиенты отдают предпочтение деревьям высотой 120 сантиметров и 180 сантиметров, а самая популярная в этом сезоне модель – ель высотой 180 сантиметров с шишками.



Ландшафтный архитектор Полина Соломина ранее заявила, что лучшим украшением любого помещения в Новый год станет живая ель. Эксперт рассказала, что лучшим сортом живой ели будет дерево нобилис, которое отлично впишется в квартиру или загородный дом. Она пояснила, что данное дерево отличается не только современными тенденциями, но и практичностью, добавив, что такая ель сохранится на долгое время.

Психолог Наталья Болдырева рекомендовала россиянам отложить украшение елки до 31 декабря. Она пояснила, что украшение елки в конце декабря поможет не растерять праздничное настроение перед наступающим праздником. Психолог отметила, что для поднятия настроения можно украсить некоторые вещи и заранее, однако ритуалы оставить именно на 31 декабря.

