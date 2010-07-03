Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

20:17

Диетолог рассказала о самом вредном блюде новогоднего стола

общество еда

Фото: depositphotos/belchonock

Диетолог Елена Соломатина рассказала, какое блюдо на новогоднем столе является самым вредным, сообщает "Вечерняя Москва".

Среди них оказалась селедка под шубой. Из-за майонеза это блюдо опасно для тех, у кого преддиабетическое состояние или диабет.

Еще один продукт с сомнительной пользой в сочетании с остальными ингредиентами – сама сельдь. Она соленая, а соль задерживает жидкости в организме. Отекают сосуды, повышается давление. Гипертоникам лучше избегать этого продукта.

Людям с лишним весом, повышенным давлением и непереносимостью глюкозы лучше заменить это блюдо овощным салатом, приправленным растительным маслом.

Ранее эксперты рассказали, на что обратить внимание при выборе сладкого новогоднего подарка для детей в магазине. В частности, арахис является очень аллергенным продуктом, поэтому его употребление лучше ограничить.

Также лучше избегать мелкой карамели из-за опасности подавиться. Не стоит давать детям конфеты с консервантами.

На новогодний стол россияне готовы потратить 10 тысяч рублей. В домашнем кругу Новый год собираются отметить 68% участников опроса, проведенного компанией Nielsen.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика