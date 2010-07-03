Диетолог рассказала о самом вредном блюде новогоднего стола

Фото: depositphotos/belchonock

Диетолог Елена Соломатина рассказала, какое блюдо на новогоднем столе является самым вредным, сообщает "Вечерняя Москва".

Среди них оказалась селедка под шубой. Из-за майонеза это блюдо опасно для тех, у кого преддиабетическое состояние или диабет.

Еще один продукт с сомнительной пользой в сочетании с остальными ингредиентами – сама сельдь. Она соленая, а соль задерживает жидкости в организме. Отекают сосуды, повышается давление. Гипертоникам лучше избегать этого продукта.

Людям с лишним весом, повышенным давлением и непереносимостью глюкозы лучше заменить это блюдо овощным салатом, приправленным растительным маслом.

Ранее эксперты рассказали, на что обратить внимание при выборе сладкого новогоднего подарка для детей в магазине. В частности, арахис является очень аллергенным продуктом, поэтому его употребление лучше ограничить.

Также лучше избегать мелкой карамели из-за опасности подавиться. Не стоит давать детям конфеты с консервантами.

На новогодний стол россияне готовы потратить 10 тысяч рублей. В домашнем кругу Новый год собираются отметить 68% участников опроса, проведенного компанией Nielsen.