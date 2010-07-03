Декоратор рассказала, как украсить дом к Новому году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Украшать дом к новогодним праздникам лучше постепенно и с соблюдением гармонии во всем. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказала декоратор Елена Русланова. По мнению эксперта, главное, чтобы человек сам получал удовольствие от того, как выглядит его квартира.
"Уже несколько лет такая тенденция в мире – мы стараемся жить в гармонии. Если вы не любите желтый цвет, а вам говорят, что сейчас он в моде, то, украсив дом в таком цвете, вы рискуете получить раздражение вместо праздничного настроения. То же самое касается и одежды. Для дома лучше выбирать теплые цвета, а не холодные, поскольку именно теплые оттенки создают настроение", – объяснила декоратор.
Эксперт отметила, что начинать украшать квартиру можно уже сейчас, главное – не переусердствовать, чтобы праздничное настроение не пропало к 31 декабря.
"Начните постепенно: сначала поставьте елку, на следующей неделе гирлянду повесьте, еще через несколько дней какую-нибудь композицию на стол можно поставить. Либо, наоборот, начинать с мелочей: купить свечки или поставить еловые веточки", – посоветовала Русланова.
Ранее сообщалось, что украшение елки лучше отложить до конца декабря. Это поможет вернуть нужное настроение и поддержать его.
Она пояснила, что украшение елки в конце декабря поможет не растерять праздничное настроение перед наступающим праздником. Психолог отметила, что для поднятия настроения можно украсить некоторые вещи и заранее, однако ритуалы оставить именно на 31 декабря.
Кроме того, она посоветовала заранее позаботиться о подарках для близких. По ее мнению, мысли о выборе подарка создают предвкушение праздника. А для более насыщенного чувства приближающегося Нового года она рекомендовала вспомнить свои достижения за уходящий год.
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