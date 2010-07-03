Декоратор рассказала, как украсить дом к Новому году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Украшать дом к новогодним праздникам лучше постепенно и с соблюдением гармонии во всем. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказала декоратор Елена Русланова. По мнению эксперта, главное, чтобы человек сам получал удовольствие от того, как выглядит его квартира.

"Уже несколько лет такая тенденция в мире – мы стараемся жить в гармонии. Если вы не любите желтый цвет, а вам говорят, что сейчас он в моде, то, украсив дом в таком цвете, вы рискуете получить раздражение вместо праздничного настроения. То же самое касается и одежды. Для дома лучше выбирать теплые цвета, а не холодные, поскольку именно теплые оттенки создают настроение", – объяснила декоратор.





Елена Русланова декоратор В украшении дома должна быть идея. Например, у вас ностальгия по советским годам, вы достаете винтажные елочные игрушки, украшаете елку мишурой – все, что было в то время. Если же вам нравится бирюзовый цвет, то вы покупаете игрушки такого цвета, но главное, чтобы во всем украшении присутствовала гармония: в каком цвете елка, в таком же цвете композиция на столе или хотя бы свечи. Даже если у человека нет художественного образования, то глаз все равно видит гармонию, психологически вам будет комфортно.

Эксперт отметила, что начинать украшать квартиру можно уже сейчас, главное – не переусердствовать, чтобы праздничное настроение не пропало к 31 декабря.

"Начните постепенно: сначала поставьте елку, на следующей неделе гирлянду повесьте, еще через несколько дней какую-нибудь композицию на стол можно поставить. Либо, наоборот, начинать с мелочей: купить свечки или поставить еловые веточки", – посоветовала Русланова.

Ранее сообщалось, что украшение елки лучше отложить до конца декабря. Это поможет вернуть нужное настроение и поддержать его.

Она пояснила, что украшение елки в конце декабря поможет не растерять праздничное настроение перед наступающим праздником. Психолог отметила, что для поднятия настроения можно украсить некоторые вещи и заранее, однако ритуалы оставить именно на 31 декабря.

Кроме того, она посоветовала заранее позаботиться о подарках для близких. По ее мнению, мысли о выборе подарка создают предвкушение праздника. А для более насыщенного чувства приближающегося Нового года она рекомендовала вспомнить свои достижения за уходящий год.



Соболева Илона