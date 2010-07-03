Астрологи рассказали, как встречать 2020 год

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Предстоящий 2020 год пройдет под знаком металлической крысы, поэтому новогоднюю ночь следует встречать в нарядах металлических оттенков, а на столе должно быть много еды, советуют опрошенные РИА Новости астрологи.

"Начнем с того, что предстоящий год пройдет под символом белой или металлической крысы, и, конечно же, лучше встречать Новый год в цветах хозяйки года: это белый, это серый, бежевый, стальные оттенки, серо-голубые, бледно-бежевые, цвет слоновой кости", – рассказала астролог Лилия Любимова.

Астролог Элеонора Гинзбург рекомендовала не ограничивать себя в еде на праздничном столе. По ее словам, должны быть фрукты, овощи и травы, а также несколько блюд из зерновых продуктов. Дело в том, что крысы всеядны, поэтому никаких ограничений по еде нет, отмечают специалисты.

По словам астрологов, загадывать желания в новогоднюю ночь нужно и полезно. В праздничную ночь множество людей находится в радостном и приподнятом настроении, это придает силы загаданному желанию и приводит к его исполнению.

13 декабря в Москве начнется традиционный фестиваль "Путешествие в Рождество". Заявки производителей и продавцов на участие в фестивале будут принимать до 19 ноября. В фестивале могут принять участие рестораны и кафе с новогодним меню, производители елочных игрушек, сувениров и праздничного декора. Также для москвичей и гостей города подготовят яркие уличные представления.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" проходит в Москве каждую зиму с 2013 года.

