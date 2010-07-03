Астрологи рассказали, как встречать 2020 год

Фото: depositphotos/monkeybusiness
Предстоящий 2020 год пройдет под знаком металлической крысы, поэтому новогоднюю ночь следует встречать в нарядах металлических оттенков, а на столе должно быть много еды, советуют опрошенные РИА Новости астрологи.
"Начнем с того, что предстоящий год пройдет под символом белой или металлической крысы, и, конечно же, лучше встречать Новый год в цветах хозяйки года: это белый, это серый, бежевый, стальные оттенки, серо-голубые, бледно-бежевые, цвет слоновой кости", – рассказала астролог Лилия Любимова.
Астролог Элеонора Гинзбург рекомендовала не ограничивать себя в еде на праздничном столе. По ее словам, должны быть фрукты, овощи и травы, а также несколько блюд из зерновых продуктов. Дело в том, что крысы всеядны, поэтому никаких ограничений по еде нет, отмечают специалисты.
По словам астрологов, загадывать желания в новогоднюю ночь нужно и полезно. В праздничную ночь множество людей находится в радостном и приподнятом настроении, это придает силы загаданному желанию и приводит к его исполнению.
13 декабря в Москве начнется традиционный фестиваль "Путешествие в Рождество". Заявки производителей и продавцов на участие в фестивале будут принимать до 19 ноября. В фестивале могут принять участие рестораны и кафе с новогодним меню, производители елочных игрушек, сувениров и праздничного декора. Также для москвичей и гостей города подготовят яркие уличные представления.
Фестиваль "Путешествие в Рождество" проходит в Москве каждую зиму с 2013 года.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: