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Общество

08:57

Эксперт призвала не дарить живых крыс на Новый год

общество праздники

Фото: depositphotos/belchonock

Эксперт по этикету Элеонора Басманова призвала не дарить живых крыс на предстоящий Новый год. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Если только вы получили согласие, тогда можно дарить, а так – категорически нет. Есть правила в этикете, которые категорически запрещают дарить животных, если отсутствует предварительная договоренность", – отметила Басманова.

Она пояснила, что речь идет не только о крысах, а о животных в целом, добавив, что живое существо требует огромную ответственность от человека. Эксперт отметила, что считает бессмысленным дарить на Новый год символ года, поскольку взрослому человеку он "не принесет радости".

Эксперт также добавила, что на новогодний стол не обязательно ставить символ года, отметив, что украшением также послужат красные свечи и небольшие елочные игрушки. Более того, по ее мнению, ставить на стол символ года – это "игра не очень взрослого человека".

Ранее астрологи посоветовали встречать новогоднюю ночь в нарядах металлических оттенков, поскольку предстоящий 2020 год пройдет под знаком металлической крысы.

Горожанам также посоветовали не стесняться и загадывать желания. По словам астрологов, в праздничную ночь множество людей находится в радостном и приподнятом настроении, это придает силы загаданному желанию и приводит к его исполнению.

При этом астролог Элеонора Гинзбург рекомендовала не ограничивать себя в еде на праздничном столе. По ее словам, должны быть фрукты, овощи и травы, а также несколько блюд из зерновых продуктов.

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