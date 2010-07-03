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Общество

07:46

Москвичи смогут поздравить подопечных благотворительных фондов с Новым годом

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жители столицы смогут поздравить подопечных благотворительных фондов с Новым годом в рамках благотворительной акции "Добрый Новый год", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Более 110 мастер-классов организуют в культурных центрах всех городских округов с 2 по 8 декабря. На них можно будет сделать елочные игрушки, картины, предметы декора и поздравительные открытки.

До 25 декабря в культурные центры также можно будет принести одежду и подарки. С расписанием мероприятий и адресами мест сбора вещей можно ознакомиться на сайте акции.

Акция "Добрый Новый год" проходит в Москве второй раз подряд. В прошлом году подаркиотправили подопечным фондов помощи сиротам, одиноким пожилым людям, детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья.

Предметы одежды и другие необходимые вещи можно было оставить в "коробках храбрости".

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