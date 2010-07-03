"Маментинки" и женское здоровье. Какую программу подготовили ко Дню матери

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Бесплатные лекции, мастер-классы и экскурсии пройдут в столичных семейных центрах, роддомах, детских поликлиниках, школах и центрах госуслуг до конца ноября. Акцию приурочат ко Дню матери, который отмечается 24 ноября, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

О том, как подготовиться к беременности и родам, расскажут во флагманском офисе "Мои документы" на Пресненской набережной, доме 2. Лекцию "Будущие мамы" 21 ноября проведет главный акушер-гинеколог Москвы Антон Оленев, начало в 18:00.

22 ноября мам будут ждать лекции "Мама – главное слово в каждой судьбе" в 11 детских поликлиниках города. Педиатры посвятят эти встречи вопросам об уходе за детьми в первые месяцы и годы жизни. Лекции начнутся в 13:00.

В этот же день в 11 женских консультациях города пройдут беседы об особенностях вынашивания ребенка. Посетительницам расскажут об изменениях в организме женщины в первые месяцы беременности, а также помогут подобрать полезный для здоровья рацион, начало в 17:00.

24 ноября в 21 роддоме пройдет день открытых дверей. С 10:00 до 15:00 женщины смогут посетить акушерские корпуса и узнать о процессе родов и о том, как быстро проходит восстановление мам и адаптация новорожденных малышей.

25 ноября специалисты Московской службы психологической помощи населению проведут вебинар о том, какие вопросы чаще всего тревожат мам на первых этапах жизни ребенка. Мероприятие начнется в 18:00 на сайте психологической службы. Для участия нужна предварительная запись.

Лекцию "Активная жизнь матери в мегаполисе" можно послушать 25 ноября во флагманском офисе "Мои документы" ЦАО. Ее проведет председатель общественной организации "Объединение многодетных семей города Москвы" Наталья Карпович.

Об эмоциональном выгорании мам поговорят в центре занятости "Моя карьера" на улице Сергия Радонежского, доме 1, строении 1. Тренинг "#ЯЖМАТЬ. Как избежать эмоционального выгорания в материнстве" состоится 26 ноября в 14:00. Нужна предварительная регистрация.

27 ноября на конференции по женскому предпринимательству во флагманском офисе "Мои документы" ЦАО мамам расскажут, как реализовать свои таланты и сделать хобби источником стабильного дохода. Во время конференции пройдет несколько лекций.

В столичных парках в День матери прозвучат поздравления москвичей

22 ноября в 14:00 на мастер-классах в 25 семейных центрах Москвы будут учить готовить салаты, десерты и пиццу. Во всех центрах госуслуг "Мои документы" можно будет получить, подписать и отправить по почте "маментинку", а в 14 центрах – изготовить открытку своими руками.

На открытых уроках в столичных школах мамы расскажут детям о своих необычных профессиях. Также в школах организуют серию фотовыставок под названием "Моя прекрасная мама".

23 и 24 ноября в восьми парках пройдут мастер-классы и праздничные концерты. В зонах отдыха можно будет смастерить подарок для мамы, рассказать со сцены стихотворение или послушать песни бардов.

В Музее Победы на Поклонной горе вспомнят подвиг солдатских матерей. Там пройдут бесплатные экскурсии, кинопоказ и концерт.