Музей Победы сделает вход бесплатным для мам с детьми 24 ноября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Музей Победы на Поклонной горе сделает бесплатным вход для мам с детьми до 18 лет в День матери, 24 ноября. Там пройдут экскурсии по экспозиции, кинопоказ и концерт, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Экскурсии пройдут в 12:00 и 16:00. Гостям расскажут о защитницах блокадного Ленинграда, известных партизанках и медсестрах. Туры пройдут по экспозиции "Подвиг армии" и диорамному комплексу.

В 14:00 в Зале полководцев артисты детского музыкального театра "Домисолька" исполнят песни, посвященные матерям и войне. С 14:00 до 17:00 в Зале славы пройдет мастер-класс, на котором гостям предложат нарисовать букет цветов.

В 18:00 в кинозале "Конев" покажут художественный фильм "Баллада о солдате" (1959) режиссера Григория Чухрая.

Для бесплатного прохода в музей нужно предоставить паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Также можно предъявить удостоверение многодетной семьи.

Добраться до музея от станции метро "Парк Победы" можно на бесплатных автобусах, которые будут ходить каждые полчаса с 10:00 до 20:30.