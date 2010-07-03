"Угадай мелодию" и супердедушка. Новая программа ждет участников "Московского долголетия"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
С 18 по 24 ноября для участников проекта "Московское долголетие" подготовили концерты, вокальные выступления и конкурсы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
18 ноября в 13:00 коллектив "Романтика романса" выступит в районе Сокол. 19 ноября свою программу представит ансамбль горожан старшего поколения "Незабудки". Коллектив выступит в районе Дмитровский в 12:30.
20 ноября пройдет концерт "Мамины теплые руки", посвященный Дню матери. Его для жителей района Вешняки подготовили вокальные, литературные и театральные клубы. Начало выступления в 12:00.
В Марьине в этот же день выберут супердедушку. Конкурс талантов стартует в 15:30.
21 ноября в Черемушках пройдет "Битва хоров". Состязаться будут участники проекта "Московское долголетие". Начнется "битва" в 15:00.
22 ноября в Марьине выступит с концертной программой "Ретро в душе" участник проекта Александр Девальд. Зрителей ждут к 14:30. В Текстильщиках в этот день в 14:00 пройдет викторина "Угадай мелодию".
Для жителей Кузьминок подготовили концерт, на котором прозвучат фрагменты опер, написанных отечественными композиторами. Начнется он в 12:00. В районе Коньково в 13:00 пройдет концерт, посвященный Дню матери. Он получил название "Мамины песни".
Проект "Московское долголетие" реализуется в Москве больше года. Участники посещают бесплатные занятия по информационным технологиям, иностранному языку, общей физической подготовке, танцам, фитнесу, гимнастике, скандинавской ходьбе, художественно-прикладному творчеству, пению, рисованию, шахматам и шашкам. Также в программу входят лекции "Здорово жить".
Нынешней осенью стартовал новый сезон проекта "Московское долголетие". В рамках проекта открылось 240 групп по различным спортивным направлением, 225 учебных программ в более чем 20 столичных вузах. В октябре на новые занятия в проекте записалось около 20 тысяч человек. Наиболее популярным направлением стало обучение в вузах.
Участие в программе "Московское долголетие" принимают более 200 тысяч человек. Занятия в рамках проекта бесплатны и доступны во всех районах города. Кроме того, для помощи старшему поколению столичные власти успешно привлекают социальных работников и волонтеров.
Проект "Московское долголетие" создали по инициативе мэра столицы в 2018 году. С 2019 года он стал постоянным. Мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет могут посещать занятия в домах культуры, парках, школах, физкультурно-оздоровительных комплексах и других организациях.
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