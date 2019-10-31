Более 200 тысяч человек принимают участие в "Московском долголетии"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Более 200 тысяч человек принимают участие в программе "Московское долголетие". Об этом пишет "Российская газета", ссылаясь на слова заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

"С ее помощью (программы "Московское долголетие" – Прим. ред.) мы мотивируем москвичей "серебряного возраста" вести здоровый образ жизни. Больше двигаться, чаще гулять, правильно питаться. Для всего этого город создает соответствующие условия. На сегодняшний день в проекте участвуют уже более 200 тысяч человек", – рассказала Ракова.

Она отметила, что занятия в рамках проекта бесплатны и доступны во всех районах города. Кроме того, для помощи старшему поколению столичные власти успешно привлекают социальных работников и волонтеров.

"Помощь на дому нуждающимся оказывают более 7 тысяч социальных работников. <...> Мы активно привлекаем волонтеров. В различных организациях социального обслуживания их задействовано уже около 3 тысяч человек. Большая часть из них – студенты вузов и колледжей", – подчеркнула Ракова.

Уточняется, что в Москве продолжает упрощаться процесс получения социальных услуг. Это делается в том числе и для удобства горожан старшего поколения.

"В центрах "Мои документы" предоставляется более 70 услуг для москвичей старшего возраста. Можно получать их и удаленно, через портал mos.ru. Это гораздо проще, особенно для тех, кто по тем или иным причинам не может дойти до МФЦ", – добавила заммэра.

Ранее стало известно, когда пройдет фестиваль для участников "Московского долголетия". Известно, что одной из основных зон праздника станет танцевальная площадка.