Более 200 тысяч человек принимают участие в "Московском долголетии"

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Более 200 тысяч человек принимают участие в программе "Московское долголетие". Об этом пишет "Российская газета", ссылаясь на слова заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
"С ее помощью (программы "Московское долголетие" – Прим. ред.) мы мотивируем москвичей "серебряного возраста" вести здоровый образ жизни. Больше двигаться, чаще гулять, правильно питаться. Для всего этого город создает соответствующие условия. На сегодняшний день в проекте участвуют уже более 200 тысяч человек", – рассказала Ракова.
Она отметила, что занятия в рамках проекта бесплатны и доступны во всех районах города. Кроме того, для помощи старшему поколению столичные власти успешно привлекают социальных работников и волонтеров.
"Помощь на дому нуждающимся оказывают более 7 тысяч социальных работников. <...> Мы активно привлекаем волонтеров. В различных организациях социального обслуживания их задействовано уже около 3 тысяч человек. Большая часть из них – студенты вузов и колледжей", – подчеркнула Ракова.
Уточняется, что в Москве продолжает упрощаться процесс получения социальных услуг. Это делается в том числе и для удобства горожан старшего поколения.
"В центрах "Мои документы" предоставляется более 70 услуг для москвичей старшего возраста. Можно получать их и удаленно, через портал mos.ru. Это гораздо проще, особенно для тех, кто по тем или иным причинам не может дойти до МФЦ", – добавила заммэра.
Ранее стало известно, когда пройдет фестиваль для участников "Московского долголетия". Известно, что одной из основных зон праздника станет танцевальная площадка.
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