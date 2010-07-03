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Город

14:10

Фестиваль для участников "Московского долголетия" пройдет 3 и 4 ноября

город общество

Фото: The City/Михаил Голденков

В столице с 3 по 4 ноября пройдет фестиваль образования, творчества, современного искусства и технологий "Young Old: новые старшие" для участников программы "Московского долголетия". Об этом сообщает официальный портал мэра Москвы.

Одной из основных зон фестиваля станет танцевальная площадка. На ней будут проходить мастер-классы по современным хореографическим направлениям. По словам организаторов, танцы являются самым приятным видом физической активности.

Такие занятия улучшают кровообращение и работу мозга, поскольку запоминание танцевальных движений препятствует возникновению возрастных нарушений памяти.

По словам заместителя руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимира Филиппова, участники фестиваля познакомятся с сальсой и уличными танцами. Мастер-классы пройдут по бачате и танго нуэво. В завершении мероприятия для горожан устроят танцевальную вечеринку поклонников современного танго – милонгу.

Напомним, проект "Московское долголетие" создали по инициативе мэра столицы в 2018 году. С 2019 года он стал постоянным. Мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет могут посещать занятия в домах культуры, парках, школах, физкультурно-оздоровительных комплексах и других организациях.

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