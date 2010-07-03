Фэншуй, экскурсии, вокальный конкурс: что подготовило "Московское долголетие"

20 октября, 23:57
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Проект "Московское долголетие" проведет мероприятия в нескольких районах города с 21 по 25 октября, сообщает портал мэра и правительства столицы.
21 октября в районе Выхино-Жулебино проведут интеллектуальную викторину "Пошевели извилинами". В Рязанском районе на следующий день организуют конкурс вокалистов "Созвездие талантов". Тогда же запланирован концерт учащихся музыкальной школы № 96 в районе Фили-Давыдково.
23 октября можно будет поучаствовать в пешеходной экскурсии по исторической части храма Всех преподобных отцов Киево-Печерских в Старых Черемушках. По адресу улица Артамонова, дом 6, корпус 2 ожидается занятие-практикум "Фэншуй: базовые понятия". Преподаватель расскажет об основах китайской философии и о конкретных приемах по организации домашнего пространства.
25 октября горожан приглашают посмотреть выступления участников танцевального марафона "Московское долголетие" в Печатниках. А в Котловке начнется конкурс "Минута славы".
Проект "Московское долголетие" создали по инициативе мэра столицы в 2018 году. С 2019 года он стал постоянным. Мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет могут посещать занятия в домах культуры, парках, школах, физкультурно-оздоровительных комплексах и других организациях.
1 октября стартовал осенне-зимний сезон проекта. Участников ждут три новых направления, добавлены также другие культурные, образовательные и спортивные программы.
"Жизнь в большом городе": "Московское долголетие"
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