Фэншуй, экскурсии, вокальный конкурс: что подготовило "Московское долголетие"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Проект "Московское долголетие" проведет мероприятия в нескольких районах города с 21 по 25 октября, сообщает портал мэра и правительства столицы.

21 октября в районе Выхино-Жулебино проведут интеллектуальную викторину "Пошевели извилинами". В Рязанском районе на следующий день организуют конкурс вокалистов "Созвездие талантов". Тогда же запланирован концерт учащихся музыкальной школы № 96 в районе Фили-Давыдково.

23 октября можно будет поучаствовать в пешеходной экскурсии по исторической части храма Всех преподобных отцов Киево-Печерских в Старых Черемушках. По адресу улица Артамонова, дом 6, корпус 2 ожидается занятие-практикум "Фэншуй: базовые понятия". Преподаватель расскажет об основах китайской философии и о конкретных приемах по организации домашнего пространства.

25 октября горожан приглашают посмотреть выступления участников танцевального марафона "Московское долголетие" в Печатниках. А в Котловке начнется конкурс "Минута славы".

Проект "Московское долголетие" создали по инициативе мэра столицы в 2018 году. С 2019 года он стал постоянным. Мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет могут посещать занятия в домах культуры, парках, школах, физкультурно-оздоровительных комплексах и других организациях.

1 октября стартовал осенне-зимний сезон проекта. Участников ждут три новых направления, добавлены также другие культурные, образовательные и спортивные программы.