Социальные центры нового формата появятся во всех округах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Социальные центры в формате городских клубов будут открываться во всех округах Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе посещения первого городского клуба нового формата для пожилых людей "Мой социальный центр", открывшегося в районе Марьина Роща.

"Будем стараться распространять этот опыт, но, как вы понимаете, это не так просто - подобрать такие здания, реконструировать и так далее. Это сложная история, но будем потихоньку распространять, если вам нравится", – сказал Собянин в ходе общения с посетительницами центра.

Он также отметил, что пока не во всех районах города есть подобные клубы. По словам мэра, если Центры социального обслуживания были созданы в первую очередь для того, чтобы начислять пособия, материальную помощь, то здесь можно пообщаться, найти интересное занятие.

Собянин добавил, что возможности для самореализации, проведения досуга, которые предлагаются в новом социальном центре, также можно найти и в других учреждениях в рамках программы "Московское долголетие".

Новые направления появятся в программе "Московское долголетие" с 1 октября

Городской клуб для пожилых людей "Мой социальный центр" на улице Сущевский Вал открыли в июле. Общая площадь "Моего социального центра" в Марьиной Роще превышает тысячу квадратных метров. Прилегающую к нему территорию благоустроили.

Помещения центра отремонтировали, закупили оборудование и мебель. Широкие просторные коридоры, специальные туалетные комнаты и двухуровневая стойка общения позволяют чувствовать себя комфортно маломобильным гражданам.

Для гостей обустроили семь залов. Актовый предназначен для лекций, мастер-классов, концертов и других мероприятий с большим числом участников.

В многофункциональном спортивном зале можно заниматься йогой, гимнастикой цигун, участвовать в тренировках, танцевать и осваивать восточные единоборства. В гостиной собираются большие кампании, они могут поиграть на бильярде, в настольный теннис, шашки, видео- и компьютерные игры и просто поговорить.

В тихой гостиной играют в шахматы, читают, проводят литературные вечера. Медиагостиная – это домашний кинотеатр и место для занятий в небольших группах, например, уроков компьютерной и финансовой грамотности, ведения блогов.

В творческой мастерской собираются все, кто любит работать руками: шить, вязать, лепить, рисовать, мастерить. Назначение кулинарной студии понятно из ее названия.

"Мой социальный центр" в Марьиной Роще работает 7 дней в неделю с 10:00 до 21:00. Все услуги центра бесплатны. С начала работы его гостями стали порядка шести тысяч человек, там провели более 200 мероприятий.