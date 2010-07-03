Концепция политики активного долголетия появится в России

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Специальная рабочая группа совместно с экспертами разрабатывает Концепцию политики активного долголетия в России, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
По ее словам, документ уже подготовлен.
"Хочу отметить важность этого документа, особенно применительно к федеральному проекту "Старшее поколение" нацпроекта "Демография". Термин "активное долголетие" стал устойчивым, но тем не менее, мы нигде пока это нормативно не определили, что мы к нему относим и какова наша целостная политика в этой части", – приводит слова Голиковой ТАСС.
Она отметила, что при доработке документа нужно руководствоваться аналогичными документами ВОЗ.
Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила на примере Москвы разработать стандарт благополучия для граждан во всех регионах России. Она заявила, что у столицы накоплен большой опыт и проводится комплексная большая программа "Московское долголетие".
Проект, над созданием которого работали общественники и активисты, стартовал в столице в марте прошлого года. Программа помогает старшему поколению поддерживать активный и здоровый образ жизни. Участники проекта "Московское долголетие" регулярно посещают праздничные мероприятия, учатся петь, танцевать, пробуют себя в шахматах, рисовании, скандинавской ходьбе и изучении иностранных языков.
В конце марта Сергей Собянин предложил Владимиру Путину сделать программу "Московское долголетие" всероссийской.
Мэр напомнил, что проект позволяет пожилым людям заниматься в кружках и секциях, а также чувствовать себя более востребованными и общаться друг с другом. Число москвичей, принявших участие в программе, уже перевалило за 200 тысяч.
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