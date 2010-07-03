Собянин предложил сделать программу "Московское долголетие" всероссийской

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На заседании Совета по физической культуре и спорту Сергей Собянин предложил Владимиру Путину сделать программу "Московское долголетие" всероссийской, передает РИА Новости.

Глава столицы напомнил, что проект позволяет пожилым людям заниматься в кружках и секциях, а также чувствовать себя более востребованными и общаться друг с другом. Число москвичей, принявших участие в программе, уже перевалило за 200 тысяч.

"Можем с коллегами подумать, чтобы сделать ее всероссийской программой", – предложил Собянин.

Проект, над созданием которого работали общественники и активисты, стартовал в марте прошлого года. Программа помогает старшему поколению поддерживать активный и здоровый образ жизни. Пенсионеры бесплатно посещают занятия в домах культуры, парках, школах и физкультурно-оздоровительных комплексах.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в программу "Московское долголетие" войдет новый проект медицинской реабилитации. В его разработке участвовали специалисты Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины.

