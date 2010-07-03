Новый проект медицинской реабилитации войдет в "Московское долголетие"

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

В программу "Московское долголетие" будет включен новый проект медицинской реабилитации. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе обсуждения программы с представителями сферы здравоохранения. Встреча прошла в городской поликлинике №180.

"Мы много говорили о том, что нас уже не устраивают простые какие-то курсы по английскому языку, информатике. Мы приняли решение о создании таких продвинутых курсов для тех, кто прошел первую стадию. И один из интересных проектов связан с медициной, с медицинскими направлением", – сказал мэр, добавив, что отработка нового направления уже идет на базе поликлиники №180

Глава города подчеркнул, что участниками программы "Московское долголетие" за год уже стали более 208 тысяч москвичей старшего поколения. Сейчас столичные власти разрабатывают новые проекты, которые дополнят перечень занятий в рамках "Московского долголетия".

По его словам, уже сейчас можно увидеть, какой эффект приносит новый проект. "Мы уже видим, что этот проект очень интересен, и позволяет задействовать мощности нашей разветвленной поликлинической сети. Поэтому надеюсь, что после нашего совещания мы примем решение распространить его на все поликлиники, у которых есть соответствующая материальных база", – добавил Собянин.

В разработке проекта "Тренировки долголетия" участвовали специалисты Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины. Занятия лечебной гимнастикой рекомендуются тем пожилым москвичам, у которых есть медицинские показания к физической активности.

Получить направление на тренировки можно у терапевта, врача общей практики или врача по лечебной физкультуре. Проведением занятий займутся квалифицированные медики.

С осени минувшего года занятия проходили в пилотном режиме. А уже с марта 2019 года группы лечебной гимнастики откроются в 41 поликлинике. Всего для занятий будет использовано 67 залов, где будут заниматься 295 групп. Ожидается, что с лечебной гимнастикой познакомятся свыше 4,4 тысячи пенсионеров.

Часовые занятия будут проводиться два раза в неделю. Комплексы упражнений рассчитаны на две возрастные группы: от 55 до 70 лет и старше 70 лет. На каждого участника заполнят "Врачебно-контрольную карту физкультурника и спортсмена". В ней отметят переносимость занятий и их влияние на состояние здоровья пенсионера.

"Тренировки долголетия" помогут москвичам уменьшить гиподинамию, повысить выносливость ключевых мышечных групп, увеличить гибкость суставов верхних и нижних конечностей и позвоночника, а также улучшить координацию движений и ходьбу.

Участники проекта "Московское долголетие" регулярно посещают праздничные мероприятия, учатся петь, танцевать, пробуют себя в шахматах, рисовании, скандинавской ходьбе и изучении иностранных языков. Недавно они попробовали свои силы в интеллектуальных и спортивных играх в парке "Ангарские пруды".

