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09:57

Участникам "Московского долголетия" устроили "Северную сказку"

общество Московское долголетие

09:57

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Спортивные и интеллектуальные игры, конкурс на лучший макет танка и мастер-класс по зумбе вошли в программу праздника "Северная сказка", посвященному Дню защитника Отечества. Мероприятия в парке "Ангарские пруды" провели для участников проекта "Московское долголетие", сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

Команды из САО разделились на две группы. Одна участвовала в спортивных соревнованиях, а другая взялась за интеллектуальные битвы. Первые проходили этапы зимней зарницы, демонстрируя меткость, ловкость и силу, а вторые отвечали на вопросы по географии и военной истории.

По словам начальника окружного управления социальной защиты населения Светланы Истоминой, задания выполняли почти 500 человек. В итоге победу в состязаниях одержала команда из Левобережного района. Второе место досталось команде района Сокол, а замкнули тройку лидеров жители Савеловского района.

Одной из самых зрелищных забав стал конкурс на лучший макет танка из подручных материалов. В ход пошли пластиковые стаканчики, деревянные ящики и крышки от банок. Однако самыми находчивыми оказались представители Войковского района, создавшие боевую машину из принтера, пластика и коробок из-под яиц.

Танцевать зумбу гости праздника учились под песни советской и российской эстрады. А в перерывах они согревались горячим чаем и угощались блюдами полевой кухни.

Проект "Московское долголетие" заработал в марте прошлого года. К нему уже присоединились более 200 тысяч горожан старшего поколения. Участники не только посещают праздничные мероприятия, но и учатся петь, танцевать, пробуют себя в шахматах, рисовании, скандинавской ходьбе и изучении иностранных языков.

28 февраля в рамках проекта состоится мастер-класс "Инста-бабушка". Слушателям расскажут, как продвигать собственные проекты и вести блог.

"Москва в цифрах": активная жизнь – залог долголетия

общество Московское долголетие

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