Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Мастер-класс "Инста-бабушка" проведут для участников "Московского долголетия" в Институте дополнительного профессионального образования работников социальной сферы 28 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения.
"Мероприятие приурочено к году с начала реализации проекта "Московское долголетие". На мастер-классе гости смогут изучить возможности социальных сетей для поиска единомышленников и друзей, узнают, как продвигать собственные проекты, и познакомятся с модной профессией блогера. После занятия все участники мастер-класса получат сертификаты", – говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".
Мероприятие начнется в 13:00.
Проект "Московское долголетие" стартовал в марте 2018 года. Он помогает москвичам старшего возраста укрепить здоровье и получить новые знания. В каждом районе города действуют бесплатные спортивные секции, творческие лаборатории и языковые классы. Желающие могут прийти любой центр социального обслуживания с паспортом, СНИЛС и социальной картой москвича.
В рамках проекта в городе открылось восемь тысяч кружков, секций и курсов для людей старше 55 лет.
Под руководством профессионалов они учатся петь, танцевать, пробуют себя в рисовании, скандинавской ходьбе, изучении иностранных языков и шахматах. Проект, который в перспективе станет одним из инструментов реабилитации и профилактики заболеваний у пожилых людей, охватил 190 тысяч пенсионеров.
Как стать участником программы "Московское долголетие"
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