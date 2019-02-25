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14:49

Мастер-класс "Инста-бабушка" проведут для участников "Московского долголетия"

общество Московское долголетие

14:49

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мастер-класс "Инста-бабушка" проведут для участников "Московского долголетия" в Институте дополнительного профессионального образования работников социальной сферы 28 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения.

"Мероприятие приурочено к году с начала реализации проекта "Московское долголетие". На мастер-классе гости смогут изучить возможности социальных сетей для поиска единомышленников и друзей, узнают, как продвигать собственные проекты, и познакомятся с модной профессией блогера. После занятия все участники мастер-класса получат сертификаты", – говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".

Мероприятие начнется в 13:00.

Проект "Московское долголетие" стартовал в марте 2018 года. Он помогает москвичам старшего возраста укрепить здоровье и получить новые знания. В каждом районе города действуют бесплатные спортивные секции, творческие лаборатории и языковые классы. Желающие могут прийти любой центр социального обслуживания с паспортом, СНИЛС и социальной картой москвича.

В рамках проекта в городе открылось восемь тысяч кружков, секций и курсов для людей старше 55 лет.

Под руководством профессионалов они учатся петь, танцевать, пробуют себя в рисовании, скандинавской ходьбе, изучении иностранных языков и шахматах. Проект, который в перспективе станет одним из инструментов реабилитации и профилактики заболеваний у пожилых людей, охватил 190 тысяч пенсионеров.

Как стать участником программы "Московское долголетие"

общество Московское долголетие

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