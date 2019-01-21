Стандарт благополучия на примере Москвы предложила разработать Матвиенко

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила на примере Москвы разработать стандарт благополучия для граждан во всех регионах России. Об этом сообщило Агентство "Москва".
Политик заявила, что у столицы накоплен большой опыт и проводится комплексная большая программа "Московское долголетие".
"Сформирована расширенная система гарантий старшего поколения под названием "Московский стандарт благополучия пенсионеров". Мы рассчитываем, что в дальнейшем стандарт благополучия будет разработан для граждан во всех регионах России", – сказала Матвиенко на заседании оргкомитета третьего Форума социальных инноваций регионов.
Флагманские социальные проекты Москвы будут представлены на площадке форума. Также глава Совфеда отметила, что нужно обсудить социальную поддержку граждан пожилого возраста и "создание условий для активного долголетия".
На прошлой неделе сообщалось, что завершена работа над подготовкой законопроекта о гарантиях для многодетных семей. Создать единое законодательство для многодетных семей было решено на пленарном заседании VI Рождественских парламентских встреч в 2018 году.
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