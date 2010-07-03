К "Московскому долголетию" подключились более тысячи коммерческих компаний

09:32
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Больше тысячи коммерческих предприятий подключились к программе "Московское долголетие" в осенне-зимнем сезоне.
"Подключились и коммерческие компании, причем в огромном количестве. Это коммерческие и некоммерческие компании – небюджетные организации. Больше 25 вузов, в том числе такие, как МГУ, который представляет свои программы обучения", – рассказал в интервью телеканалу "Россия-1" Сергей Собянин.
По словам мэра Москвы, в программе появилась возможность расширить перечень спортивных направлений программы.
"В этом году мы запускаем целый ряд новых спортивных опций: футбол, волейбол, баскетбол", – отметил градоначальник.
Ранее сообщалось, что в столице стартует новый сезон программы "Московское долголетие". Появится много дополнительных занятий и секций. Значительно расширится спортивное направление: участники программы смогут освоить футбол, волейбол, баскетбол, керлинг и бадминтон. Кроме того, заработают секции по зимним видам спорта на свежем воздухе. В парках можно будет покататься на лыжах и коньках. Также добавятся курсы психологии, бизнеса и ландшафтного дизайна.
Проект был создан по инициативе мэра столицы в 2018 году. С 1 января 2019 года власти Москвы сделали программу постоянной. Ее цель – помочь старшему поколению поддерживать активный и здоровый образ жизни, создать максимум возможностей для самореализации. В рамках проекта предлагается бесплатно посещать занятия в домах культуры, парках, школах, физкультурно-оздоровительных комплексах и других организациях. Стать участниками могут мужчины в возрасте от 60 лет и женщины от 55 лет, являющиеся москвичами.
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