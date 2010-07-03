В столице стартует новый сезон "Московского долголетия"

14:30
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Программу секций и кружков "Московского долголетия" расширят. Программу осенне-зимний сезона проекта для горожан старшего поколения обсудили на президиуме правительства Москвы под руководством Сергея Собянина. Участники заседания также утвердили программу праздничных мероприятий, приуроченных к Дню старшего поколения, который он отмечается 1 октября.
В новом сезоне программы "Московское долголетие" особое внимание будет уделено спортивному и образовательному направлениям. Новый сезон проекта стартует 1 октября. Открыт набор в 240 спортивных групп. Участники программы смогут заниматься 24 новыми видами спортивных игр, включая футбол, волейбол, баскетбол, керлинг, настольный и большой теннис, бадминтон, фехтование, гольф, бильярд, стрельбу и другие. Впервые этой зимой будут открыты секции по зимним видам спорта на свежем воздухе. В 14 парках можно будет посетить лыжные тренировки, в 17 парках будет организовано катание на коньках.
26 столичных вузов предлагают 225 учебных программ, среди которых информационные технологии, английский язык, психология, бизнес, ландшафтный дизайн, пчеловодство, овощеводство, сомелье. В новом сезоне к программе присоединились МГУ имени Ломоносова, Тимирязевская академия, Финансовый университет при Правительстве РФ, РЭУ имени Плеханова, Московский государственный университет пищевых производств.
Новое направление "Московского долголетия" – театральные студии, в которые уже записались две тысячи человек. Занятия будут проходить на базе досуговых и культурных центров, ТЦСО, общеобразовательных школ, театров и выставочных залов.
Летом этого года для участников "Московского долголетия" было организовано около 200 мероприятий в парках, в том числе 19 фестивалей, около 40 соревнований и 100 открытых мастер-классов. В них приняло участие более 80 тысяч москвичей. Для москвичей старшего поколения проходили занятия в 33 столичных парках. Прошедшим летом к программе присоединились парк "Музеон", зона отдыха "Левобережье", усадьба "Коломенское", музей-заповедник "Царицыно". В 49 поликлиниках были организованы курсы лечебной гимнастики (тренировки долголетия), в 390 группах занималось более 10 тысяч участников. В течение прошедшего сезона участники программы установили восемь новых рекордов.
Проект был создан по инициативе мэра столицы в 2018 году. С 1 января 2019 года власти Москвы сделали программу постоянной. Ее цель – помочь старшему поколению поддерживать активный и здоровый образ жизни, создать максимум возможностей для самореализации. В рамках проекта предлагается бесплатно посещать занятия в домах культуры, парках, школах, физкультурно-оздоровительных комплексах и других организациях. Стать участниками могут мужчины в возрасте от 60 лет и женщины от 55 лет, являющиеся москвичами.
Ранее сообщалось, что в павильоне "Умный город" на ВДНХ пройдет цикл бесплатных семинаров "Цифровая среда". Рассчитаны семинары для москвичей старше 50 лет. Им расскажут о безопасном поведении в интернете, о том, как пользоваться программами и городскими сервисами, и о том, как самостоятельно справляться с неполадками на компьютере.
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