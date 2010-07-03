Московские парки подготовили к выходным серию тренировок и мастер-классов

14:57
14:57
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Московские парки подготовили к выходным обширную программу с бесплатными лекциями, тренировками и мастер-классами.
В зеленоградском парке "Площадь Юности" проведут тренировки "Табата + растяжка" и "Прокачай свое тело", занятие по зумбе, а также танцы для детей. В сквере имени Полетаева пройдут занятия по хип-хопу и пилатесу, мастер-класс по грепплингу и латиноамериканская программа бальных танцев.
В парке "Надежда" устроят тренинг "Stretch&Go", танцы Body Jam и тренировку по единоборствам. Также там запланированы лекции "10 000 шагов к жизни" и "Основные ошибки при выполнении упражнений". Парк Печатники приглашает всех желающих на тренировку Walking&Fitness, йогу с Марией Антоновой и тренировку Body Combat. Кроме того, готовятся занятие по танцам латина и лекция "Жизнь в большом городе. Как не терять энергию?".
В парке "Мещерское" ожидаются занятия по цигун и тренировка "Тонус + Бачата". Парк на Ангарской улице проведет исторический танцы, урок по капоэйре, мастер-класс по хип-хопу и функциональную тренировку. Кроме того, в 13 парках и зонах отдыха ежедневно с 16:00 до 18:00 идут консультации психологов по различным темам.
С полным расписанием всех активностей можно ознакомиться на сайте проекта "Здоровая Москва".
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