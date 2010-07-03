Участники Осеннего велофестиваля проедут по центру столицы 24 километра

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Фото: Москва 24/Игорь Иванко
15 сентября, в преддверии всемирного "Дня без автомобиля" в столице пройдет Московский осенний велофестиваль. Маршрут выбрали горожане, принявшие участие в голосовании на официальном сайте велофестиваля и в соцсетях.
Протяженность маршрута составит 24 километра – от стартового городка в спорткомплексе "Лужники" по Фрунзенской набережной до Садового кольца, оттуда – по внешней стороне Садового кольца до улицы Красная Пресня и далее по Саввинской набережной снова к "Лужникам".
Стать участником велофестиваля могут все желающие – не только взрослые, но и дети от трех лет (в сопровождении родителей). Те, у кого нет собственного велосипеда, но есть желание присоединиться к велопробегу, могут арендовать двухколесный транспорт в пунктах городского велопроката "Велобайк".
В этот день для участников фестиваля прокаты, начавшиеся с 08:00 до 22:00 длительностью до шести часов будут стоить всего 100 рублей, а все поездки продолжительностью до одного часа для всех типов доступов будут бесплатными.
Скорость движения – не более 15 километров в час. Время проезда всей колонны составит 2,5 часа.
В стартовом городке участников будет ждать развлекательная программа, вело-квест, спортивные и творческие мастер-классы, интерактивные зоны с призами и розыгрышами и фудкорт.
Велофестиваль – это мультиформатный праздник, который объединяет спорт, культуру и активный образ жизни. Его миссия – развитие велосипедной культуры в городе, продвижение ценностей здорового образа жизни среди горожан и гостей Москвы.
Подробнее о проекте читайте по ссылке.
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