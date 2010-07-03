Ораторское искусство, флорбол и рукоделие: как пройдет осень в столичных парках

Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Столичные парки к осени подготовили лекции по ораторскому искусству и материнству, а также мастер-классы по флорболу, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"На осенний сезон парки подготовили для горожан новую увлекательную программу. До конца ноября в них будут работать творческие кружки, лектории и спортивные секции", – рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.
Тренировки по флорболу для юных горожан будут проходить до конца октября в парке "Ангарские пруды" – в хоккейной коробке на пересечении улицы Софьи Ковалевской и 800-летия Москвы. Дети от шести до девяти лет тренируются по вторникам и четвергам с 16:00 до 17:00, а также по воскресеньям с 11:00 до 12:00. Дети от 10 лет и старше – по вторникам и четвергам с 17:00 до 18:00 и по воскресеньям с 12:00 до 13:00.
Научиться речевым техникам и освоить мастерство публичных выступлений можно будет в студии ораторского искусства. Она откроется в сентябре в большом зале центра творчества Таганского парка. Занятия проведет профессиональный диктор и актер Ильдар Шамиков.
В зоне отдыха "Левобережье" стартует серия бесплатных мини-лекций "Все о детях". Они состоятся 20 и 25 сентября в лаундж-зоне недалеко от пляжа.
Любителей рукоделия приглашает творческий клуб "Город мастеров" в парке Победы на Поклонной горе. На универсальной площадке за Музеем Победы горожан ждут каждую четвертую субботу месяца с 12:00 до 13:30.
Еще в 12 парках организуют десятки увлекательных экскурсий, игр и квестов. 20 сентября в "Сокольниках" состоится театрализованная квест-игра "Культпоход в "Сокольники". В составе пионерского отряда участники отправятся знакомиться с достопримечательностями парка середины ХХ века.
Воронцовский парк приглашает на пешеходные экскурсии "Все тайны усадьбы Воронцово" и "Дары осени". В парке также состоится театрализованный аудиоквест "Разговорить духа старинной усадьбы".
В "Музеоне" можно будет изучить скульптуры, а гости Нескучного сада узнают о постройке Летнего и Ванного домиков, где прошла премьера фильма "Цирк", увидят охотничий домик князя Трубецкого и посетят Аллею влюбленных.
В музее-заповеднике "Царицыно" до конца сентября будут проводить экскурсии на электромобиле. Посетителям расскажут об истории строительства летней резиденции Екатерины II.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: