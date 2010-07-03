Ораторское искусство, флорбол и рукоделие: как пройдет осень в столичных парках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные парки к осени подготовили лекции по ораторскому искусству и материнству, а также мастер-классы по флорболу, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"На осенний сезон парки подготовили для горожан новую увлекательную программу. До конца ноября в них будут работать творческие кружки, лектории и спортивные секции", – рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Тренировки по флорболу для юных горожан будут проходить до конца октября в парке "Ангарские пруды" – в хоккейной коробке на пересечении улицы Софьи Ковалевской и 800-летия Москвы. Дети от шести до девяти лет тренируются по вторникам и четвергам с 16:00 до 17:00, а также по воскресеньям с 11:00 до 12:00. Дети от 10 лет и старше – по вторникам и четвергам с 17:00 до 18:00 и по воскресеньям с 12:00 до 13:00.

Научиться речевым техникам и освоить мастерство публичных выступлений можно будет в студии ораторского искусства. Она откроется в сентябре в большом зале центра творчества Таганского парка. Занятия проведет профессиональный диктор и актер Ильдар Шамиков.

В зоне отдыха "Левобережье" стартует серия бесплатных мини-лекций "Все о детях". Они состоятся 20 и 25 сентября в лаундж-зоне недалеко от пляжа.

Любителей рукоделия приглашает творческий клуб "Город мастеров" в парке Победы на Поклонной горе. На универсальной площадке за Музеем Победы горожан ждут каждую четвертую субботу месяца с 12:00 до 13:30.

Еще в 12 парках организуют десятки увлекательных экскурсий, игр и квестов. 20 сентября в "Сокольниках" состоится театрализованная квест-игра "Культпоход в "Сокольники". В составе пионерского отряда участники отправятся знакомиться с достопримечательностями парка середины ХХ века.

Воронцовский парк приглашает на пешеходные экскурсии "Все тайны усадьбы Воронцово" и "Дары осени". В парке также состоится театрализованный аудиоквест "Разговорить духа старинной усадьбы".

В "Музеоне" можно будет изучить скульптуры, а гости Нескучного сада узнают о постройке Летнего и Ванного домиков, где прошла премьера фильма "Цирк", увидят охотничий домик князя Трубецкого и посетят Аллею влюбленных.

В музее-заповеднике "Царицыно" до конца сентября будут проводить экскурсии на электромобиле. Посетителям расскажут об истории строительства летней резиденции Екатерины II.