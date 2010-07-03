Для москвичей старшего поколения проведут "Цифровые среды"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В павильоне "Умный город" на ВДНХ пройдет цикл бесплатных семинаров "Цифровая среда", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Рассчитаны семинары для москвичей старше 50 лет. Им расскажут о безопасном поведении в интернете, о том, как пользоваться программами и городскими сервисами, и о том, как самостоятельно справляться с неполадками на компьютере.

"Мы знаем, что люди старше 50 лет испытывают неуверенность при использовании компьютеров и смартфонов, и понимаем, что у них возникает много вопросов", – отметил генеральный директор компании "Электронная Москва" Роман Сендик, разработавший онлайн-сервис "Чудо техники".

Он пояснил, что серия мастер-классов как раз призвана показать им, что технологии – это легко и удобно.

Серия из трех лекций стартует 18 сентября. Первая будет посвящена возможностям интернета. Участникам расскажут, как пользоваться браузерами, поисковыми системами и программами для общения, как записываться к врачу, оплачивать услуги ЖКХ и передавать показания счетчиков при помощи городских сервисов.

Второй семинар пройдет 25 сентября. Его посвятят информационной безопасности. Москвичам расскажут, где и как хранить персональные данные, как создать надежный пароль, как блокировать рекламу в браузере и каким сайтам можно доверять.

Третий семинар пройдет 2 октября. Он познакомит с работой с разными программами. Москвичам объяснят, где можно их скачать, а также расскажут, что делать при появлении неполадок в компьютере, как сохранять и искать файлы.

Для участия в семинарах надо зарегистрироваться по телефону: +7 (495) 432-11-00 или оставить заявку на сайте проекта. В помещении для мастер-классов есть компьютеры, но все желающие могут принести с собой ноутбуки, предварительно указав это в заявке на регистрацию.

Ранее сообщалось, что московские парки подготовили к выходным обширную программу с бесплатными лекциями, тренировками и мастер-классами. С расписанием всех активностей можно ознакомиться на сайте проекта "Здоровая Москва".