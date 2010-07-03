Начался осенне-зимний сезон "Московского долголетия"

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Осенне-зимний сезон проекта "Московское долголетие" стартовал в октябре, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Участников ждут три новых направления, добавлены также другие культурные, образовательные и спортивные программы.

Инструктор по скандинавской ходьбе Лариса Казьмина рассказала, что начала вести группы по скандинавской ходьбе еще до старта "Московского долголетия". Когда ей предложили присоединиться к проекту, она не задумываясь согласилась. По словам Казьминой, старшему поколению это необходимо.

Сейчас у нее занимаются порядка 200 человек. Люди в группах преображаются, подчеркнула инструктор.

"Они же не только занимаются спортом… Конечно, это очень важно... Но, кроме этого, они знакомятся, начинают общаться не только на занятиях, ходят в музеи и театры", – объяснила она.

Педагог по вокалу Елизавета Родина поделилась, что к ней приходят люди после потери голоса, инсультов и других проблем. Это горожане разных профессий, которые всегда мечтали петь. Там же занимаются поэты, композиторы, авторы-исполнители, актеры.

Она считает, что "Московское долголетие" – отличный способ самореализации для старшего поколения.

"Понимаете, наше старшее поколение готово делиться с нами бесценным опытом и знаниями. Это люди, заставшие войну, поднимавшие целину, покорявшие космос, прокладывавшие БАМ, пережившие перестройку, своими руками строившие историю... Ни один из современных супермодных коучей не даст вам такой мудрости и практического решения многих вопросов, которые может предложить простая русская бабушка", – объяснила Родина.

Инструктор по общей физической подготовке Наталья Лагода полагает, что чем старше человек, тем выше потребность в движении. На ее занятиях люди занимаются общей физической подготовкой с элементами лечебной физкультуры. В программе есть элементы из йоги и растяжки.

Лагода добавила, что основа занятий – общение и доброжелательная атмосфера.

"Я с радостью замечаю, как меняются мои ученики и внешне, и внутренне, и никогда не называю их бабушками и дедушками. Для меня они все девочки и мальчики", – отмечает инструктор.

"Глядя на людей, которые ко мне приходят, я понимаю: в жизни нет места унынию", – заключила она.

Новые направления появятся в программе "Московское долголетие" с 1 октября

Проект создали по инициативе мэра столицы в 2018 году. С 1 января 2019 года власти Москвы сделали программу постоянной.

Ее цель – помочь старшему поколению поддерживать активный и здоровый образ жизни, создать максимум возможностей для самореализации. Проект позволяет посещать посещать занятия в домах культуры, парках, школах, физкультурно-оздоровительных комплексах и других организациях. Стать участниками могут мужчины в возрасте от 60 лет и женщины от 55 лет, являющиеся москвичами.

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