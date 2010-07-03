15 пар поженились после знакомства на "Московском долголетии"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

После знакомства на проекте "Московское долголетие" поженились 15 пар, рассказал Москве 24 заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения столицы Владимир Филиппов.

"У нас есть 15 пар, которые дошли до ЗАГСов, не зная друг о друге до начала проекта", – отметил он.

По словам Филиппова, планируется увеличить до 20% число участников проекта мужского пола. Этого можно добиться благодаря новым спортивным занятиям.

"Сегодня у нас 85% женщин и 15% мужчин. Мы надеемся, что доля мужчин увеличится до 20%. Мы открыли 240 групп во всех районах, которые предлагают спортивные занятия", – сказал он.

В новом осенне-зимнем сезоне, который стартует 1 октября, расширили список программ. Открыт набор в 240 спортивных групп. Участники программы смогут заниматься 24 новыми видами спортивных игр, включая футбол, волейбол, баскетбол, керлинг, настольный и большой теннис, бадминтон, фехтование, гольф, бильярд, стрельбу и другие. Впервые этой зимой будут открыты секции по зимним видам спорта на свежем воздухе. В 14 парках можно будет посетить лыжные тренировки, в 17 парках будет организовано катание на коньках.

26 столичных вузов предлагают 225 учебных программ, среди которых информационные технологии, английский язык, психология, бизнес, ландшафтный дизайн, пчеловодство, овощеводство, сомелье. В новом сезоне к программе присоединились МГУ имени Ломоносова, Тимирязевская академия, Финансовый университет при Правительстве РФ, РЭУ имени Плеханова, Московский государственный университет пищевых производств.

Новое направление "Московского долголетия" – театральные студии, в которые уже записались две тысячи человек. Занятия будут проходить на базе досуговых и культурных центров, ТЦСО, общеобразовательных школ, театров и выставочных залов.

Кроме того, 1 октября во всем мире отметят День пожилых людей. Развлекательную программу для горожан старшего возраста подготовили и столичные парки.

Спортивные тренировки, кинопоказы, уроки танцев, концерты, мастер-классы и чаепития будут проходить по 5 октября в 16 зонах отдыха департамента культуры.

Проект "Московское долголетие" начал работать в марте 2018 года. В каждом районе столицы регулярно проводят бесплатные секции и кружки в домах культуры, парках, школах, физкультурно-оздоровительных комплексах. Проект насчитывает около 160 тысяч участников.

