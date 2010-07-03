День старшего поколения отметят в 16 парках Москвы

День пожилых людей отметят во всем мире 1 октября. Развлекательную программу для горожан старшего возраста подготовили и столичные парки, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Спортивные тренировки, кинопоказы, уроки танцев, концерты, мастер-классы и чаепития запланированы с 25 сентября по 5 октября в 16 зонах отдыха департамента культуры.

К примеру, в парке "Садовники" пройдет концерт фольклорных коллективов и участников проекта "Московское долголетие". 27 сентября в зеленом театре Бабушкинского парка состоится праздник "Главное – душою не стареть". Там можно будет поиграть в дартс и настольный теннис, взять уроки гимнастики цигун под аккомпанемент баяниста и зумбы. 29 сентября здесь же можно будет посетить "Ретрофест" и концерт Академического хора ветеранов войны и труда СВАО.

В парке "Красная Пресня" праздничные мероприятия посвятят здоровью. 29 сентября здесь состоится встреча со специалистами Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева.

В Таганском парке 1 октября пройдет фестиваль талантов "Золотая пора". Для гостей подготовили мастер-классы по оформлению тарелок в технике декупаж и выставку работ по живописи и прикладному искусству. В конференц-зале начнется концерт с участием хора "Годы золотые", клуба любителей бардовской песни "Таганская гавань", хореографическим коллективом "Ветер перемен" и вокальной группой "Надежда Таганки".

В итальянском саду Воронцовского парка 1 октября состоится вечер романсов. А на главной сцене парка "Фили" в этот день пройдет концерт "Ретро-ВИА" с участием творческих коллективов. Также организованы мастер-классы по ретротанцам, конкурсы и викторины.

В парке Победы на Поклонной горе 1 октября выступит ансамбль народной песни "Матвеевские бабульки", а также пройдет викторина "Угадай мелодию".

В "Зарядье" покажут спектакль "Скамейка", а также пройдут мастер-классы по декупажу рамок для картин и фотографий, открыток и игрушек. На сцене большого амфитеатра выступит оркестр Happy Band.

В Парке Горького 1 октября пройдет экскурсионный марафон. Чтобы попасть на экскурсию, необходимо зарегистрироваться по электронной почте history@park-gorkogo.com.

В Лианозовском парке 1 октября пройдет концерт "Жить весело!", выставка живописи и мастер-класс по зумбе. В саду имени Баумана в этот день выступят участники проекта "Московское долголетие", пройдут веселые старты и мастер-класс по художественно-прикладному искусству.

В Перовском парке состоится концерт, чаепитие и фотосессия. В парке "Кузьминки" выступят творческие коллективы и участники проекта "Московское долголетие".

2 октября в детском досуговом центре парка "Ходынское поле" состоятся мастер-классы по бальным танцам, хатха-йоге и гимнастике цигун.

В парке "Северное Тушино" 5 октября выступит вокально-инструментальный ансамбль, затем пройдет интерактивная игра "Угадай мелодию" и чаепитие с баранками.

В этот же день в выставочном павильоне "Арт-парк" Измайловского парка будет работать открытый микрофон. Гости смогут послушать стихи и прозаические миниатюры в исполнении поэтов и писателей, а также прочитать собственные творения.

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