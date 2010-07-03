"Тиндер для старших" и последние тренды: II фестиваль Young Old пройдет в Москве

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Фото: предоставлено организаторами фестиваля
В Москве второй раз пройдет фестиваль для горожан старшего возраста, который отличается от обычных событий для пенсионеров. Регистрация уже началась.
Фестиваль "Young Old: новые старшие" состоится 3 и 4 ноября в Культурном центре ЗИЛ. В этом году организаторы планируют собрать 10 тысяч человек и обещают уникальное событие, где современная культура, экстремальный спорт и творчество переплетены с серьезными разговорами об эйджизме и вызовах, встающих перед людьми старшего возраста.
Новые поколения старших во всем мире завоевывают интернет, пространство подиумов и глянца, сферы современного искусства, технологий, бизнеса и стартапов. Именно на эти тренды откликается Young Old.
"Наш фестиваль стал единственной популярной городской площадкой, где поднимается тема эйджизма, где старшие горожане могут не просто собраться и помахать гимнастическими палками, а поговорить на действительно важные, волнующие их темы с классными экспертами, друг с другом, со своими детьми и внуками, – говорят сооснователи фестиваля Татьяна Дроздова и Екатерина Курашева. – Это дискриминация по возрасту, непростой поиск себя на новом жизненном этапе, борьба за свои права, счастье и любовь, в конце концов. Пластиковые фигуры, "бодрые" истории о том, что возраста не существует, – это не про нас. Мы – про жизнь и про то, что только нам выбирать, какими старшими мы станем".
В рамках двухдневного edutainment-марафона состоится более 100 активностей: выступления общественных деятелей и трендсеттеров, дискуссии, лекции и мастер-классы на темы поиска себя и свободы выбора, самореализации и карьеры, здоровья, творчества, моды, технологий, а также современного искусства и культуры. Гости смогут попробовать себя в роли видеоблогеров, предпринимателей, менторов, волонтеров, критиков современного искусства, дизайнеров и программистов.
"Важная особенность фестиваля в этом году – большой широкий разговор о современной культуре. Мы можем сколько угодно отворачиваться от интернета, современного искусства, мемов и моды. Но именно понимание языка современной культуры делает нас актуальными для своих детей и внуков, включенными в общественный разговор, понятными для работодателей. Такое понимание дает возможность участвовать в дискуссиях на равных и самим вносить вклад в современную культуру и жизнь общества", – объясняет концепцию Татьяна Дроздова.
Среди форматов также выставки, выступления музыкантов и диджеев, а еще полноценные творческие лаборатории на целый день для серьезного погружения и командной работы. В этом году в программе будут "парные форматы" – специальные активности для старших родителей и их взрослых детей. Они позволят членам одной семьи провести время вместе со смыслом, пересмотреть отношения между поколениями, найти основу для общения и совместных проектов.
Также на фестивале будет представлен "тиндер для старших" – социальная игра Young Old. В течение года участники многотысячного комьюнити будут общаться не только в медиа, но и в офлайне. Задания игры дают участникам возможность познакомиться, поделиться опытом, узнать что-то новое и выработать личные стратегии успеха.
Еще одним особенным событием фестиваля станет большой маркет уличной еды и стильных товаров. Организаторы соберут лучшие проекты от городских "мейкеров" 50+, которые станут центром маркета и героями социальных сетей. Ну а в дни фестиваля горожане смогут увидеть их своими глазами и поддержать. Самым лучшим проектам от старших предпринимателей организаторы дадут бесплатные места на маркете. Их можно получить на конкурсной основе, оставив заявку организаторам фестиваля до 1 октября.
Вход на фестиваль свободный, по предварительной регистрации. Детали доступны по ссылке.
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