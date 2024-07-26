Ребенок погиб при пожаре в жилом доме в Ульяновске

Двухлетний ребенок стал жертвой пожара в жилом доме в Ульяновске, трое взрослых пострадали. О происшествии сообщается в официальном телеграм-канале МЧС РФ.

"Для жильцов развернут пункт временного размещения в гостинице. Всего на месте работают 68 специалистов и 22 единицы техники", – говорится в публикации ведомства.

Большинство жителей уже эвакуированы, сообщила местная администрация в беседе с РИА Новости. По ее данным, взрыв газового баллона мог стать причиной пожара. Глава города поручил подготовить временное жилье, подтвердили в мэрии.

В настоящее время огнеборцы продолжают тушить возгорание на третьем этаже.

Три квартиры загорелись в доме на улице Корунковой, 2/19, вечером 26 июля. К месту происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Личный состав пожарной охраны незамедлительно организовал эвакуацию жильцов.

Глава региона Алексей Русских поручил руководству Минздрава и Минсоцразвития немедленно выехать на место для координации медпомощи пострадавшим и решения вопросов материальной помощи.

