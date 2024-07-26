26 июля, 19:38Происшествия
Ребенок погиб при пожаре в жилом доме в Ульяновске
"Для жильцов развернут пункт временного размещения в гостинице. Всего на месте работают 68 специалистов и 22 единицы техники", – говорится в публикации ведомства.
Большинство жителей уже эвакуированы, сообщила местная администрация в беседе с РИА Новости. По ее данным, взрыв газового баллона мог стать причиной пожара. Глава города поручил подготовить временное жилье, подтвердили в мэрии.
В настоящее время огнеборцы продолжают тушить возгорание на третьем этаже.
Три квартиры загорелись в доме на улице Корунковой, 2/19, вечером 26 июля. К месту происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Личный состав пожарной охраны незамедлительно организовал эвакуацию жильцов.
Глава региона Алексей Русских поручил руководству Минздрава и Минсоцразвития немедленно выехать на место для координации медпомощи пострадавшим и решения вопросов материальной помощи.
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