Участники "Московского долголетия" установили 8 мировых рекордов

14:48
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Фото: mos.ru
Участники программы "Московское долголетие" установили восемь мировых рекордов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Всего за лето прошло около 200 разнообразных мероприятий, в которых приняли участие более 80 тысяч человек. Для граждан старшего поколения организовали 19 фестивалей, около 40 соревнований и 100 открытых мастер-классов.
23 мая 1597 участников проекта провели самую массовую зарядку с гимнастическими палками. 6 июля 59 участниц танцевального направления поздравили молодоженов, устроив самый массовый свадебный танцевальный флешмоб в фате.
Еще один рекорд был побит на десятичасовом танцевальном марафоне: 3778 танцоров старшего поколения исполнили зумбу. 21 августа участники проекта провели самую массовую зарядку с флажками: 535 человек под музыку с помощью семафорной азбуки составили сообщение "Я люблю "Московское долголетие".
15 августа 537 горожан изобразили вид на Москву на керамических тарелках. Это был самый массовый урок рисования. 23 августа 418 участников установили спортивный рекорд по самой массовой чеканке мяча.
27 августа в центре столицы выступил хор из 872 человек, исполнивший гимн Москвы. 31 августа на фестивале скандинавской ходьбы дистанцию в 2,5 километра прошли 3793 участника, что стало мировым рекордом по числу представителей старшего поколения.
Проект "Московское долголетие" запустили в марте прошлого года. В каждом районе столицы регулярно проводят бесплатные секции и кружки в домах культуры, парках, школах, физкультурно-оздоровительных комплексах. Проект насчитывает около 160 тысяч участников.
Программа "Московское долголетие"
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