Испанские ученые рассказали, как сохранить молодость

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ученые Испанского национального центра исследования рака провели тщательное исследование факторов, которые могут повлиять на сохранение молодости и увеличение продолжительности жизни. Об этом рассказали на портале "Дни.ру".

Эксперименты ученые проводили на мышах – их выращивали из стволовых клеток с удлиненными теломерами, концевыми участками хромосом, которые защищают ДНК от повреждения во время деления клетки. Так называемые плюрипотентные стволовые клетки способны превращаться в разные типы элементов организма, за исключением плаценты и желчного мешка. Удлиняет их фермент под названием теломераза.

Подопытные животные, чьи клетки содержали удлиненные теломера, жили на 24 процента дольше и не были подвержены онкологическим заболеваниям. Кроме того, ученые отметили сниженный уровень маркеров старения, улучшенную работу митохондрий и более медленный темп накопления повреждений в структуре ДНК.

Сергей Собянин ранее заявил, что столица должна быть территорией здорового образа жизни. В частности, в городе действует оздоровительно-досуговый проект "Московское долголетие".