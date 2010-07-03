Москва должна быть территорией здорового образа жизни – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столица должна быть территорией здорового образа жизни. Об этом заявил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

"Вся Москва должна быть территорией здоровья, здорового образа жизни, чтобы можно было гулять, заниматься спортом, кататься на велосипеде, на коньках, на лыжах. Кстати, мне кажется, что у нас меняются тренды, и занятия физкультурой и спортом, здоровый образ жизни становятся более модными, чем это было раньше", – сказал мэр Москвы.

К настоящему времени в городе открыто уже свыше 22 тысяч спортивных объектов. Туда входят бассейны, гимнастические залы, лыжные трассы, легкоатлетические манежи, горнолыжные склоны и скалодромы.

Столичные власти уделяют повышенное внимание развитию спортивной инфраструктуры. Так, с 2010 года в городе построили или реконструировали 119 крупных спортивных сооружений. В этот список вошли Большая спортивная арена "Лужники", футбольные стадионы "Спартак" и ЦСКА, "ВТБ-Арена", Ледовый дворец "ЦСКА-Арена", а также Дворец гимнастики Винер-Усмановой и многофункциональный плавательный центр в "Лужниках".

Помимо этого, в период с 2019 по 2022 год на средства городского бюджета и инвесторов планируют построить 87 масштабных объектов спорта. Еще 29 спортивных объектов шаговой доступности – бассейны, ВМХ-велодром, каток, футбольный манеж – появятся в городе в рамках программы "Мой район". В планах также создание 13 открытых площадок для занятий воркаутом.

Если говорить о подготовке профессиональных спортсменов, в сборных командах Москвы тренируются 8 874 атлета. Более пяти тысяч московских спортсменов входят в составы сборных команд России (22 процента в олимпийских видах спорта).

В составе российских сборных московские спортсмены с 2012 по 2018 год участвовали в двух летних и двух зимних Олимпиадах. Столичные атлеты завоевали для сборной РФ 40 процентов медалей, причем почти половина из этих наград – это золотые медали.

Особое значение придают спорту в программе "Московское долголетие". В 13 тысячах групп постоянно занимаются около 160 тысяч москвичей старшего поколения. В каждом районе занятия организованы в шаговой доступности от дома пенсионеров. Участники "Московского долголетия" с удовольствием посещают кружки и секции по гимнастике, фитнесу, зумбе, скандинавской ходьбе. В целом физкультурой и спортом регулярно занимаются четыре миллиона 460 тысяч москвичей.

