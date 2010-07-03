Первое соглашение о развитии футбола в субъекте РФ заключено с Москвой

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российский футбольный союз, министерство спорта РФ, правительство Москвы и Московская Федерация футбола заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в футбольной сфере в столице. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Их целью является популяризация здорового образа жизни, подготовка спортивного резерва, повышение результативности, выступление футболистов на соревнованиях и развитие в целом футбола. Особое внимание ведомства уделят подготовке футбольного резерва в столице, созданию региональных центров подготовки футболистов (РЦПФ) и детских футбольных центров (ДЦФ).

Ожидается, что подобное соглашение в будущем будет заключено и с другими региональными ведомствами. Это позволит сформулировать определенные задачи и цели по развитию футбола в каждом регионе России, поясняют в пресс-службе.

Уточняется, что успешными итогами соглашениям станут увеличение количества занимающихся футболом до семи миллионов человек, занимающихся в спортивных организациях – до 700 тысяч. Количество тренеров в России должно зайти за 20 тысяч, а футбольных манежей – за 90 по всей стране.

"Мы чувствуем серьезную поддержку со стороны правительства города в реализации стратегии РФС, а также видим заинтересованность в том, чтобы популярность этого вида спорта росла среди жителей города", – отметил президент РФС Александр Дюков.

