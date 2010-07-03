Первое соглашение о развитии футбола в субъекте РФ заключено с Москвой

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Российский футбольный союз, министерство спорта РФ, правительство Москвы и Московская Федерация футбола заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в футбольной сфере в столице. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
Их целью является популяризация здорового образа жизни, подготовка спортивного резерва, повышение результативности, выступление футболистов на соревнованиях и развитие в целом футбола. Особое внимание ведомства уделят подготовке футбольного резерва в столице, созданию региональных центров подготовки футболистов (РЦПФ) и детских футбольных центров (ДЦФ).
Ожидается, что подобное соглашение в будущем будет заключено и с другими региональными ведомствами. Это позволит сформулировать определенные задачи и цели по развитию футбола в каждом регионе России, поясняют в пресс-службе.
Уточняется, что успешными итогами соглашениям станут увеличение количества занимающихся футболом до семи миллионов человек, занимающихся в спортивных организациях – до 700 тысяч. Количество тренеров в России должно зайти за 20 тысяч, а футбольных манежей – за 90 по всей стране.
"Мы чувствуем серьезную поддержку со стороны правительства города в реализации стратегии РФС, а также видим заинтересованность в том, чтобы популярность этого вида спорта росла среди жителей города", – отметил президент РФС Александр Дюков.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: