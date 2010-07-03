Болельщики смогут примерить килты и сыграть на волынке перед матчем Россия – Шотландия

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Перед отборочным матчем Евро-2020 Россия – Шотландия, который будет проходить на столичном стадионе "Лужники", для болельщиков запланирована развлекательная программа "Наши парни в городе", сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
За три часа до начала матча болельщики смогут встретиться с героями эпохи короля Якова, примерить национальные килты, попробовать поиграть на волынке и оценить свои силы в соревнованиях горцев.
"Также пришедших болельщиков ждут тесты на скорость реакции и точность удара, панна-футбол и текбол, бесплатные аквагрим и барбер-шоп, почта сборной России, розыгрыши", – говорится в сообщении пресс-службы.
Также запланированы "Матчи со звездами" и автограф-сессии, в которых примут участие экс-футболисты национальной сборной России – Денис Колодин, Руслан Нигматуллин, Алексей Смертин, Александр Ширко, Руслан Пименов, Дмитрий Сенников, Андрей Каряка и Ролан Гусев.
Хедлайнером вечера станет Дима Билан.
Матч с Шотландией состоится в "Лужниках" 10 октября. Начало развлекательной программы запланировано на 19:00.
Сейчас Россия находится на второй строчке турнирной таблицы своей группы I с 15 очками в активе. Лидер – Бельгия (18 очков). Далее следуют Казахстан и Кипр. Шотландия располагается на пятом месте. Замыкает таблицу Сан-Марино. Для попадания в Евро-2020 россиянам нужно набрать еще пять очков в четырех оставшихся матчах.
Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Матчи примут Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.
Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал главную профессиональную цель для команды. По его словам, это победа над командой Шотландии.
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