Назван состав сборной России на матч с Шотландией и Кипром

16:19
16:19
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Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Тренерский штаб национальной сборной России огласил список игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Евро-2020 с Шотландией и Кипром. Всего в списке значится 25 футболистов.
Вратари: Маринато Гилерме ("Локомотив"), Cослан Джанаев ("Сочи"), Андрей Лунев ("Зенит").
Защитники: Максим Беляев ("Арсенал"), Георгий Джикия ("Спартак"), Вячеслав Караваев ("Зенит"), Федор Кудряшов ("Сочи"), Сергей Петров ("Краснодар"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Марио Фернандес (ЦСКА), Дмитрий Чистяков ("Ростов").
Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба – "Спартак"), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба – "Локомотив"), Александр Головин ("Монако"), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все – "Зенит"), Алексей Ионов ("Ростов"), Денис Черышев ("Валенсия").
Нападающие: Артем Дзюба ("Зенит"), Николай Комличенко ("Младе-Болеслав"), Федор Смолов ("Локомотив").
Подготовку к матчам подопечные Станислава Черчесова начнут 6 октября в Новогорске. График подготовки станет известен в ближайшее время.
Общаясь с журналистами наставник сборной отметил высокое качество газона на стадионе "Лужники", где 10 сентября сборная сыграет против команды Шотландии. "Я недавно был на "Лужниках", поле в хорошем состоянии, его перестелили", – сказал Черчесов.
По его словам матч с шотландцами будет одним из определяющих. "Мы будем играть на стадионе, на котором мы на чемпионате мира представили себя всему миру. Надеюсь, что проявим свои лучшие качества", – добавил тренер.
Начало матча с командой Шотландии – в 21:45. Встреча с Кипром состоится 13 октября на стадионе "GSP" в Никосии. Начало – в 19:00.
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