Назван состав сборной России на матч с Шотландией и Кипром

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Тренерский штаб национальной сборной России огласил список игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Евро-2020 с Шотландией и Кипром. Всего в списке значится 25 футболистов.

Вратари: Маринато Гилерме ("Локомотив"), Cослан Джанаев ("Сочи"), Андрей Лунев ("Зенит").

Защитники: Максим Беляев ("Арсенал"), Георгий Джикия ("Спартак"), Вячеслав Караваев ("Зенит"), Федор Кудряшов ("Сочи"), Сергей Петров ("Краснодар"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Марио Фернандес (ЦСКА), Дмитрий Чистяков ("Ростов").

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба – "Спартак"), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба – "Локомотив"), Александр Головин ("Монако"), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все – "Зенит"), Алексей Ионов ("Ростов"), Денис Черышев ("Валенсия").

Нападающие: Артем Дзюба ("Зенит"), Николай Комличенко ("Младе-Болеслав"), Федор Смолов ("Локомотив").

Подготовку к матчам подопечные Станислава Черчесова начнут 6 октября в Новогорске. График подготовки станет известен в ближайшее время.

Общаясь с журналистами наставник сборной отметил высокое качество газона на стадионе "Лужники", где 10 сентября сборная сыграет против команды Шотландии. "Я недавно был на "Лужниках", поле в хорошем состоянии, его перестелили", – сказал Черчесов.

По его словам матч с шотландцами будет одним из определяющих. "Мы будем играть на стадионе, на котором мы на чемпионате мира представили себя всему миру. Надеюсь, что проявим свои лучшие качества", – добавил тренер.

Начало матча с командой Шотландии – в 21:45. Встреча с Кипром состоится 13 октября на стадионе "GSP" в Никосии. Начало – в 19:00.