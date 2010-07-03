СМИ назвали имена кандидатов на пост главного тренера "Спартака"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин и Андрей Тихонов, не работающий в настоящее время, рассматриваются руководством московского "Спартака" в качестве кандидатур на пост наставника команды, сообщает "Чемпионат".
Карпин возглавлял "Спартак" дважды. Оба раза под его руководством красно-белые завоевывали серебряные медали чемпионата России.
Последним местом работы Тихонова были самарские "Крылья Советов". 48-летний специалист вывел клуб в премьер-лигу, но вскоре был уволен из-за неудачного старта в чемпионате.
По данным "Спорт-Экспресса", кандидатурой гендиректора "Спартака" Томаса Цорна является экс-тренер "Шальке" Доменико Тедеско. 34-летний специалист возглавлял команду из Гельзенкирхена с июня 2017 года по март 2019-го.
Также в качестве возможных кандидатов назывались тренер сборной России Станислав Черчесов, бывший тренер "Спартака" Массимо Каррера и экс-наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо.
Накануне после очередного поражения в чемпионате России Олег Кононов покинул пост главного тренера "Спартак". К следующему матчу с "Краснодаром " футболистов будет готовить помощник Кононова Сергей Кузнецов.
В матче 11-го тура РПЛ "Спартак" уступил "Оренбургу" на своем поле со счетом 1:2. Это поражение стало четвертым подряд.
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