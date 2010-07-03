Журналиста Малосолова оштрафовали за оскорбление экс-игрока "Спартака"

Поделиться в социальных сетях:
Фото: соцсети
Перовский суд Москвы оштрафовал журналиста Андрея Малосолова за оскорбительный твит в отношении бывшего игрока "Спартака" Луиса Адриано. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Журналиста признали виновным в совершении административного правонарушения по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" и назначили ему наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.
Сам Малосолов свою вину не признает. Он не считает, что его высказывание носило эмоциональный характер и касалось поведения Адриано.
"В мире спорта сравнение с животными зачастую носит положительный характер, так как многие животные превосходят человека по физическим показателям. Адриано бразилец, а официальным символом олимпиады в Бразилии была именно обезьяна. Я полагаю, что сравнение с обезьяной является положительным для бразильцев", – отметил журналист.
В свою очередь, прокурор предоставил суду независимое исследование, в котором выявлены психологические и лингвистические признаки унижения в адрес Адриано по признаку расы.
Защита Малосолова намерена обжаловать приговор. Юристы отметили, что сам Адриано опрошен не был и его отношение к спорному высказыванию не установлено, а значит, по мнению защиты, потерпевший в данном деле отсутствует.
В июле после победы "Спартака" над ЦСКА в Кубке "Матч Премьер" (3:1) Малосолов опубликовал твит, в котором назвал игрока красно-белых Луиса Адриано обезьяной. Позже сообщение было удалено. После инцидента журналисту запретили посещать домашнюю арену "Спартака".
Ранее Малосолов руководил спортивной редакцией телеканала "Царьград", с 2005 по 2010 год возглавлял пресс-службу Российского футбольного союза. В 2007 году совместно с Александром Шпрыгиным создал Всероссийское объединение болельщиков.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: