Журналиста Малосолова оштрафовали за оскорбление экс-игрока "Спартака"

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Перовский суд Москвы оштрафовал журналиста Андрея Малосолова за оскорбительный твит в отношении бывшего игрока "Спартака" Луиса Адриано. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Журналиста признали виновным в совершении административного правонарушения по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" и назначили ему наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Сам Малосолов свою вину не признает. Он не считает, что его высказывание носило эмоциональный характер и касалось поведения Адриано.

"В мире спорта сравнение с животными зачастую носит положительный характер, так как многие животные превосходят человека по физическим показателям. Адриано бразилец, а официальным символом олимпиады в Бразилии была именно обезьяна. Я полагаю, что сравнение с обезьяной является положительным для бразильцев", – отметил журналист.

В свою очередь, прокурор предоставил суду независимое исследование, в котором выявлены психологические и лингвистические признаки унижения в адрес Адриано по признаку расы.

Защита Малосолова намерена обжаловать приговор. Юристы отметили, что сам Адриано опрошен не был и его отношение к спорному высказыванию не установлено, а значит, по мнению защиты, потерпевший в данном деле отсутствует.

В июле после победы "Спартака" над ЦСКА в Кубке "Матч Премьер" (3:1) Малосолов опубликовал твит, в котором назвал игрока красно-белых Луиса Адриано обезьяной. Позже сообщение было удалено. После инцидента журналисту запретили посещать домашнюю арену "Спартака".

Ранее Малосолов руководил спортивной редакцией телеканала "Царьград", с 2005 по 2010 год возглавлял пресс-службу Российского футбольного союза. В 2007 году совместно с Александром Шпрыгиным создал Всероссийское объединение болельщиков.

