Дело завели против журналиста Малосолова, назвавшего футболиста обезьяной

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Административное дело против журналиста Андрея Малосолова возбудили после прокурорской проверки, которую организовали по обращению генерального директора ФК "Спартак" Томаса Цорна. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе Перовского районного суда.

"Прокуратура Центрального административного округа Москвы провела проверку по обращению генерального директора АО "Футбольный клуб Спартак-Москва" Т. Цорна о нарушении законодательства. Проверкой было установлено, что А. Малосолов во время футбольного матча "Спартак" – ЦСКА разместил пост в личном аккаунте социальной сети Twitter с противоправным высказыванием в отношении нападающего московского "Спартака" Луиса Адриано", – рассказали в суде.

Ранее сообщалось, что Перовский суд Москвы назначил на 27 сентября рассмотрение административного дело в отношении журналиста по статье 20.3.1. КоАП РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").

В июле после победы "Спартака" над ЦСКА в Кубке "Матч Премьер" (3:1) Малосолов опубликовал твит, в котором назвал игрока "красно-белых" Луиса Адриано обезьяной. Позже сообщение было удалено.

После инцидента журналисту запретили посещать домашнюю арену "Спартака".

Ранее Малосолов руководил спортивной редакцией телеканала "Царьград", с 2005 по 2010 годы возглавлял пресс-службу Российского футбольного союза. В 2007 году совместно с Александром Шпрыгиным создал Всероссийское объединение болельщиков.

Ранее нападающему "Краснодара" и сборной России Ари вернули украденные часы общей стоимостью около 23 миллионов рублей.