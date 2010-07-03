У футболиста сборной России украли часы на 23 миллиона рублей

16:22
16:22
Поделиться в социальных сетях:
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю
Футболисту, нападающему клуба "Краснодар" и сборной России Арикленесу да Силва Феррейре (известному под именем Ари) вернули украденные часы. Об этом говорится на сайте ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В полиции рассказали, что злоумышленник через окно проник в дом спортсмена и украл 12 наручных часов общей стоимостью около 23 миллионов рублей.
Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили свидетелей и установили, на какой машине скрылся подозреваемый. В итоге был задержан ранее судимый местный житель. Его задержали и заключили под стражу.
На допросе он заявил, что несколько украденных часов успел продать, другие спрятал в подвале заброшенного строения неподалеку рядом со своим домом.
Ари сообщил журналистам, что ему вернули только шесть штук часов.
"Кража часов очень сильно задела меня, как будто у меня украли сердце. Сотрудники полиции начали работать быстро – спустя несколько дней они нашли человека, который проник в мой дом. Полиция нашла у преступника только шесть штук, одни из них я получил за сотую игру", – цитирует ТАСС футболиста.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю
Ари получил российское гражданство в июле 2018 года. Он играет в чемпионате России по футболу с 2010 года, когда он заключил контракт с московским "Спартаком". Кроме того, он выступал за "Локомотив". Ранее играл за шведский футбольный клуб "Кальмар" и голландский АЗ.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: