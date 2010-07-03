У футболиста сборной России украли часы на 23 миллиона рублей

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

Футболисту, нападающему клуба "Краснодар" и сборной России Арикленесу да Силва Феррейре (известному под именем Ари) вернули украденные часы. Об этом говорится на сайте ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В полиции рассказали, что злоумышленник через окно проник в дом спортсмена и украл 12 наручных часов общей стоимостью около 23 миллионов рублей.

Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили свидетелей и установили, на какой машине скрылся подозреваемый. В итоге был задержан ранее судимый местный житель. Его задержали и заключили под стражу.

На допросе он заявил, что несколько украденных часов успел продать, другие спрятал в подвале заброшенного строения неподалеку рядом со своим домом.

Ари сообщил журналистам, что ему вернули только шесть штук часов.

"Кража часов очень сильно задела меня, как будто у меня украли сердце. Сотрудники полиции начали работать быстро – спустя несколько дней они нашли человека, который проник в мой дом. Полиция нашла у преступника только шесть штук, одни из них я получил за сотую игру", – цитирует ТАСС футболиста.



Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

Ари получил российское гражданство в июле 2018 года. Он играет в чемпионате России по футболу с 2010 года, когда он заключил контракт с московским "Спартаком". Кроме того, он выступал за "Локомотив". Ранее играл за шведский футбольный клуб "Кальмар" и голландский АЗ.

