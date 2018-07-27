Бразильский футболист Ари стал гражданином России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Бразильский спортсмен, нападающий футбольного клуба "Краснодар" Ари получил паспорт гражданина РФ. Этой новостью он поделился на своей странице в Instagram.

32-летний форвард опубликовал видео, на котором он демонстрирует российский паспорт.

Бразилец Ари с 2010 года выступал за российские клубы, в частности, за московские "Спартак" и "Локомотив". В составе последнего форвард провел 11 матчей в прошлом сезоне. Тогда железнодорожники завоевали титул чемпионов России. Кроме того, ранее футболист играл за шведский футбольный клуб "Кальмар" и голландский АЗ.